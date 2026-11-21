グレゴール・コベル：7/10

48分にロビン・ハックのシュートを収めると、56分には町野修斗の25メートルからの強烈なシュートをポストの外へはじいた。プレッシャー下でも落ち着いて配球した。

ジョアン・ガドゥ：5/10

3バックの右でプレーし、16分に警告を受けた。グラートバッハのフィジカルを生かしたプレーに苦戦し、ハーフタイムで交代となった。

ニコ・シュロッターベック：7/10

3バックの中央を支え、攻撃へのつなぎも良かったが、70分のボールロストからカウンターを招いた。51分には至近距離からのヘディングがバーを越えた。

ラミ・ベンセバイニ：8/10

古巣の本拠地で3バックの左を務め、危険を素早く察知して落ち着いて対応。ハックを確実に止め、ワエル・モヒヤにも仕事をさせなかった。