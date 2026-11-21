グラートバッハの高い位置からのプレスによって前半は互いに慎重な攻防となり、序盤にはダニエル・バッツがヌメチャのシュートを阻止。ドルトムントはリズムをつかめなかった。コヴァチ監督はハーフタイムに警告を受けていたジョアン・ガドゥをヴァルデマール・アントンと交代させ、3バックを引き締めて後半の攻勢につなげた。その主導権が実を結んだのは80分。途中出場のマルセル・ザビッツァーが落としたボールを、ヌメチャがペナルティーエリア際から低く打ち込み、シュートはバッツを抜けて勝ち点3をもたらした。
ボルシア・ドルトムント選手採点：フェリックス・ヌメチャが終盤に決勝弾、BVBがブンデスリーガ首位へ
- IMAGO / Jan Huebner
GK・DF
グレゴール・コベル：7/10
48分にロビン・ハックのシュートを収めると、56分には町野修斗の25メートルからの強烈なシュートをポストの外へはじいた。プレッシャー下でも落ち着いて配球した。
ジョアン・ガドゥ：5/10
3バックの右でプレーし、16分に警告を受けた。グラートバッハのフィジカルを生かしたプレーに苦戦し、ハーフタイムで交代となった。
ニコ・シュロッターベック：7/10
3バックの中央を支え、攻撃へのつなぎも良かったが、70分のボールロストからカウンターを招いた。51分には至近距離からのヘディングがバーを越えた。
ラミ・ベンセバイニ：8/10
古巣の本拠地で3バックの左を務め、危険を素早く察知して落ち着いて対応。ハックを確実に止め、ワエル・モヒヤにも仕事をさせなかった。
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MF
ユリアン・リエルソン：7/10
右ウイングバックでハックを粘り強く追いながら、サイドからも脅威となった。22分のFKではヌメチャにボールを届け、61分にはファビオ・シウバを見つけた。
フェリックス・ヌメチャ：9/10
ダブルボランチの一角から午後を通じて攻守の切り替えを牽引。5分にバッツを脅かし、22分にはヘディングでゴールに迫った。80分にはダイレクトシュートをバッツの脇に通し、勝負を決めた。
ジョーブ・ベリンガム：6/10
中盤中央でヌメチャとともに懸命にプレーしたが、フロリアン・ノイハウスとゼント・ウノを相手に試合を支配できず。60分にヨイ・フェールマンと交代した。
ダニエル・スヴェンソン：6/10
左ウイングバックで規律を守り、ジョー・スカリーの脅威を抑えた。一方、ドルトムントが前半に流れの中からクロスを上げられなかった中、攻撃面での貢献は少なかった。
- IMAGO / RHR-Foto
攻撃陣
コンスタンティノス・カレツァス：7/10
右のトップ下として生き生きとプレー。50分には巧みなバックヒールでチャンスをつくり、67分には角度のない位置からバッツを脅かした。73分に交代。
マクシミリアン・バイアー：7/10
左の攻撃的MFの位置からサイドのスペースへ流れ、グラートバッハ守備陣を揺さぶった。49分にバッツを脅かし、67分にはカレツァスの好機を演出。78分のシュートはわずかに外れた。
ファビオ・シウバ：6/10
前線で的確にボールをつなぎ、49分のバイアーの好機に関与。71分にはケヴィン・ディクスの警告を誘った。61分にはリエルソンのクロスを頭で合わせたが、バーを越え、72分に退いた。
- AFP
途中出場選手・監督
ヴァルデマール・アントン：7/10
ハーフタイムにガドゥと交代で出場。70分にモヒヤを封じ、77分にはイサク・リドベリを止めた。
ヨイ・フェールマン：6/10
60分にベリンガムと交代で出場。ボール保持を安定させ、ドルトムントが敵陣でプレーする時間を増やした。
マティス・アルベール：5/10
72分にシウバと交代。ボールに触れる機会は少なかったが、左サイドでの走り込みが決勝点の起点となった。
マルセル・ザビッツァー：7/10
73分にカレツァスと交代で出場。FKはわずかに外れたが、80分にヌメチャの決勝点をアシストした。
イーサン・ヌワネリ：採点なし
92分にバイアーと交代で出場し、アディショナルタイムの逃げ切りに貢献した。
ニコ・コヴァチ：8/10
ハーフタイムにガドゥをアントンに代える積極的な采配で、グラートバッハのカウンターを封じ、ホームチームを自陣に押し込んだ。フェールマン、アルベール、ザビッツァーの投入も決勝点に直接つながった。
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