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FBL-EUR-C1-SABAH-DORTMUNDAFP
Khaled Mahmoud
翻訳者：

ボルシア・ドルトムント選手採点、サバフFK戦：セルー・ギラシーの2ゴールでバクーでの重要な勝利をつかむ

ボルシア・ドルトムント
サバフFK
サバフFK 対 ボルシア・ドルトムント
UEFAチャンピオンズリーグ

アゼルバイジャンで勝敗を分けたのはセルー・ギラシだった。2得点を挙げ、ボルシア・ドルトムントに2-1の勝利をもたらした。チャンピオンズリーグのこの一戦では、サバフFKが粘り強い戦いを見せたものの、最終的にはブンデスリーガの強豪の決定力がものを言った。

ボルシア・ドルトムントは、バクーでの難しい一戦となり得たチャンピオンズリーグのアウェー戦を乗り切り、サバフFKに2-1で勝利した。ニコ・コヴァチ監督率いるチームは理想的な立ち上がりを見せ、10分にフェリックス・ヌメチャが作ったチャンスをセルー・ギラシが巧みに決めて先制。しかし、ホームのサバフは格上の相手からの圧力にも屈せず、39分にはティモテウシュ・プハチュのボールをアデン・マッカーシーが生かして同点に追いついた。ドルトムントは前半、ボール保持で上回りながらも決定力を安定して発揮できず、試合は互角のまま折り返した。

後半はドルトムントが再び主導権を握り、ヨーイ・フェールマンが決勝点を演出した。53分、フェールマンのアシストからギラシがこの日2点目を挙げ、ドルトムントがリードを奪い返した。戦術的な柔軟性を見せたドルトムントは、シュート計23本、期待得点（xG）3.06を記録し、試合終盤の大半でアゼルバイジャン王者を封じ込めた。サバフも競り合いを続け、グレゴール・コベルに3度のセーブを強いたが、ドルトムントは組織の安定性と個々の質の高さを生かして勝利を守り切り、グループステージで勝ち点を6に伸ばした。

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    GK＆DF

    グレゴール・コベル：6/10

    スイス人GKにとって比較的静かな夜だったが、3度のセーブを見せた。至近距離からのマッカーシーの同点弾には、なすすべがなかった。コベルの配球はドルトムントのボール保持率55％に貢献。サバハは1.13のxGを質の高いチャンスにつなげられず、コベルが脅かされる場面は少なかった。

    ヴァルデマー・アントン：7/10

    ビルドアップ時には3人で構成する後方の一角を担い、守備でも堅実だった。チームが記録した44回のクリアに貢献し、サバハの散発的なカウンターを封じた。ポジショニングも規律正しく、ピッチをコンパクトに保てる高さに守備ラインを維持した。

    ラミ・ベンセバイニ：6/10

    守備陣の左側でフィジカルの強さを発揮した。前半にはサバハのサイドでのポジション交換に時折対応を迫られたものの、役割を効率的に果たした。コヴァチ監督がチームに活力を加えようとした71分に交代した。

    ニコ・シュロッターベック：7/10

    キャプテンとして率先して守備ラインを統率し、チームの流動的なパス回しにも貢献した。ドルトムントが空中戦で優位に立つ上で中心的な役割を果たし、自身は4勝1敗を記録。終盤にサバハが圧力を強めた際にも、必要なリーダーシップを発揮した。

    ユリアン・リエルソン：6/10

    いつも通りサイドで精力的に動き、ワイドな位置でパスの受け手となった。高い位置を取るドルトムントのウイングバックの背後をサバハに突かれないよう、献身的に戻って守備をした。ただ、ラストパスの精度は中央のMF陣ほど高くなかった。

    ダニエル・スヴェンソン：6/10

    77分に退くまで、与えられた役割を果たした。チームの幅を保ち、ドルトムントがボックス内へ送った23本のクロスのうち、数本に関わった。華やかさはなかったが、手堅いパフォーマンスだった。

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    中盤

    カーニー・チュクエメカ：6/10

    中央で先発したチュクエメカは、ボールを運ぶ能力を随所に見せた。守備エリアから攻撃エリアへの展開に貢献し、71分には試合を締めくくるための3枚替えで交代した。

    ヨエイ・フェールマン：8/10

    オランダ人MFは質の高いプレーを見せた。53分にはギラシへ絶妙な力加減のパスを送り、決勝点をお膳立て。優れた視野でサバフのミドルブロックを突破する能力は、ドルトムントの攻撃を円滑に進めるうえで重要だった。

    フェリックス・ヌメチャ：7/10

    ヌメチャは10分の先制点を巧みなアシストで演出し、序盤からチームに勢いをもたらした。危険な位置でボールを受け、プレーをつなぐ重要な役割を担った。出場時間を管理するため、71分に交代した。

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    攻撃

    ファビオ・シウバ：6/10

    シウバはDF間のスペースで精力的に動き、サバフの守備陣を持ち場から引き出してギラシーのためのスペースをつくった。自身は得点こそなかったが、その動きはドルトムントが23本のシュートを放つうえで欠かせなかった。アディショナルタイムの終盤に交代した。

    セルー・ギラシー：9/10

    文句なしのマン・オブ・ザ・マッチ。ギラシーは卓越した得点感覚を見せ、10分にゴールを決めてチームの緊張を和らげると、53分にも得点して勝利を決定づけた。得点の可能性が高いチャンスを確実にゴールへ結びつけた決定力が、両チームの差となった。

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    控え選手と監督

    ジョアン・ガドゥ：6/10

    71分にベンセバイニに代わって出場。守備の陣形を維持し、サバハが終盤に投入した交代選手のフィジカルを生かした攻撃にもうまく対応した。

    ジョーブ・ベリンガム：6/10

    試合終盤に中盤でのコントロールと守備のカバーを強化するため、71分にチュクエメカに代わって投入された。

    マルセル・ザビッツァー：6/10

    71分にヌメチャと交代。サバハが終盤の同点ゴールに向けて勢いをつけようとする中、経験を生かしてボールを保持し、試合のテンポを落としたことが重要だった。

    マクシミリアン・バイアー：5/10

    77分にスヴェンソンに代わって出場。ドルトムントが3点目を狙うよりも試合をコントロールすることに重点を置いたため、試合に影響を与える機会は限られた。

    イーサン・ヌワネリ：採点なし

    91分にファビオ・シウバに代わって短時間の出場。プレーに影響を与える時間はなかった。

    ニコ・コヴァチ：7/10

    コヴァチの戦術的な布陣により、ドルトムントは期待ゴール値（xG）でサバハを3.06対1.13と上回った。71分に3人を交代させて中盤と守備陣を入れ替えた判断には、試合状況を見極める力が表れていた。サバハが試合を振り出しに戻そうとする試みを封じることにも成功した。

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