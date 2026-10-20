ボルシア・ドルトムントは、バクーでの難しい一戦となり得たチャンピオンズリーグのアウェー戦を乗り切り、サバフFKに2-1で勝利した。ニコ・コヴァチ監督率いるチームは理想的な立ち上がりを見せ、10分にフェリックス・ヌメチャが作ったチャンスをセルー・ギラシが巧みに決めて先制。しかし、ホームのサバフは格上の相手からの圧力にも屈せず、39分にはティモテウシュ・プハチュのボールをアデン・マッカーシーが生かして同点に追いついた。ドルトムントは前半、ボール保持で上回りながらも決定力を安定して発揮できず、試合は互角のまま折り返した。
後半はドルトムントが再び主導権を握り、ヨーイ・フェールマンが決勝点を演出した。53分、フェールマンのアシストからギラシがこの日2点目を挙げ、ドルトムントがリードを奪い返した。戦術的な柔軟性を見せたドルトムントは、シュート計23本、期待得点（xG）3.06を記録し、試合終盤の大半でアゼルバイジャン王者を封じ込めた。サバフも競り合いを続け、グレゴール・コベルに3度のセーブを強いたが、ドルトムントは組織の安定性と個々の質の高さを生かして勝利を守り切り、グループステージで勝ち点を6に伸ばした。