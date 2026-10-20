グレゴール・コベル：6/10

スイス人GKにとって比較的静かな夜だったが、3度のセーブを見せた。至近距離からのマッカーシーの同点弾には、なすすべがなかった。コベルの配球はドルトムントのボール保持率55％に貢献。サバハは1.13のxGを質の高いチャンスにつなげられず、コベルが脅かされる場面は少なかった。

ヴァルデマー・アントン：7/10

ビルドアップ時には3人で構成する後方の一角を担い、守備でも堅実だった。チームが記録した44回のクリアに貢献し、サバハの散発的なカウンターを封じた。ポジショニングも規律正しく、ピッチをコンパクトに保てる高さに守備ラインを維持した。

ラミ・ベンセバイニ：6/10

守備陣の左側でフィジカルの強さを発揮した。前半にはサバハのサイドでのポジション交換に時折対応を迫られたものの、役割を効率的に果たした。コヴァチ監督がチームに活力を加えようとした71分に交代した。

ニコ・シュロッターベック：7/10

キャプテンとして率先して守備ラインを統率し、チームの流動的なパス回しにも貢献した。ドルトムントが空中戦で優位に立つ上で中心的な役割を果たし、自身は4勝1敗を記録。終盤にサバハが圧力を強めた際にも、必要なリーダーシップを発揮した。

ユリアン・リエルソン：6/10

いつも通りサイドで精力的に動き、ワイドな位置でパスの受け手となった。高い位置を取るドルトムントのウイングバックの背後をサバハに突かれないよう、献身的に戻って守備をした。ただ、ラストパスの精度は中央のMF陣ほど高くなかった。

ダニエル・スヴェンソン：6/10

77分に退くまで、与えられた役割を果たした。チームの幅を保ち、ドルトムントがボックス内へ送った23本のクロスのうち、数本に関わった。華やかさはなかったが、手堅いパフォーマンスだった。