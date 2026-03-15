ボルシア・ドルトムント対アウクスブルク戦、ンメチャが審判を突き飛ばしてレッドカード…「献辞」付き：ブンデスリーガでの一幕

状況を振り返ってみよう。55分、スライディングでボールを奪おうとしたNmechaが、うっかり主審のバスティアン・ダンカートにぶつかり、彼を転倒させてしまった。主審が背中への衝撃から回復するまで数分間試合が中断されたが、すぐに立ち上がり、試合は再開された。 試合後、周囲の笑いが起こる中、彼はドルトムントの選手にレッドカードを渡し、「スライディングを見直せ」と日付と試合名を記した。ンメチャはこの出来事について、皮肉を込めてこうコメントした。「僕は怪我をしていないし、痛かったのは彼の背中だけだと思う。そうでなければ、僕はボールを奪えていただろう。彼が大丈夫だといいな」。