ブンデスリーガ第26節、金曜夜のボルシア・ドルトムント対アウクスブルクの試合で、ある特異な出来事が起きた。 アデイエミのゴールと、イタリア人センターバックのルカ・レッジャーニ（2008年生まれ、先発デビュー）のドイツでの初ゴールにより、2-0で「黄黒軍団」が勝利したこの試合で、ホームチームのMFフェリックス・ンメチャはレッドカードを受け、主審からはそのカードにメッセージまで書き込まれた。
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ボルシア・ドルトムント対アウクスブルク戦、ンメチャが審判を突き飛ばしてレッドカード…「献辞」付き：ブンデスリーガでの一幕
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そのエピソード
状況を振り返ってみよう。55分、スライディングでボールを奪おうとしたNmechaが、うっかり主審のバスティアン・ダンカートにぶつかり、彼を転倒させてしまった。主審が背中への衝撃から回復するまで数分間試合が中断されたが、すぐに立ち上がり、試合は再開された。 試合後、周囲の笑いが起こる中、彼はドルトムントの選手にレッドカードを渡し、「スライディングを見直せ」と日付と試合名を記した。ンメチャはこの出来事について、皮肉を込めてこうコメントした。「僕は怪我をしていないし、痛かったのは彼の背中だけだと思う。そうでなければ、僕はボールを奪えていただろう。彼が大丈夫だといいな」。
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