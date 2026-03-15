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Borussia Dortmund v FC Augsburg - BundesligaGetty Images Sport
Francesco Guerrieri

翻訳者：

ボルシア・ドルトムント対アウクスブルク戦、ンメチャが審判を突き飛ばしてレッドカード…「献辞」付き：ブンデスリーガでの一幕

ブンデスリーガで奇妙な出来事が起きた。黄黒のユニフォームを着たMFが審判に体当たりし、特異な退場処分を受けた。

ブンデスリーガ第26節、金曜夜のボルシア・ドルトムント対アウクスブルクの試合で、ある特異な出来事が起きた。 アデイエミのゴールと、イタリア人センターバックのルカ・レッジャーニ（2008年生まれ、先発デビュー）のドイツでの初ゴールにより、2-0で「黄黒軍団」が勝利したこの試合で、ホームチームのMFフェリックス・ンメチャはレッドカードを受け、主審からはそのカードにメッセージまで書き込まれた。

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    そのエピソード

    状況を振り返ってみよう。55分、スライディングでボールを奪おうとしたNmechaがうっかり主審のバスティアン・ダンカートにぶつかり、彼を転倒させてしまった。主審が背中への衝撃から回復するまで数分間試合が中断されたが、すぐに立ち上がり、試合は再開された。 試合後、周囲の笑いが起こる中彼はドルトムントの選手にレッドカードを渡しスライディングを見直せと日付と試合名を記した。ンメチャはこの出来事について、皮肉を込めてこうコメントした。「僕は怪我をしていないし、痛かったのは彼の背中だけだと思う。そうでなければ、僕はボールを奪えていただろう。彼が大丈夫だといいな」

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