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ボルシア・ドルトムントは、主力DFが3度目の前十字靭帯断裂の恐れがある「深刻な」膝の怪我を負ったとみている。
膝の深刻な損傷への懸念
プレゼロ・アリーナでの試合42分、スレーはボールをクリアしようとして滑り、左膝を押さえて苦痛を訴えた。転倒時にボールが上げられた腕に当たり、VAR判定でホームチームにPKが与えられるなど、事態はさらに深刻化した。
試合後、ドルトムント首脳は事態の深刻さを否定しなかった。スポーツ・マネージングディレクターのラース・リッケンは「重傷の疑いがある。彼は膝に包帯を巻いてロッカールームにいる。検査結果を待つしかない」と記者団に語った。
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ACLのトラブルの経緯
ドルトムントと選手にとって最大の懸念は、ズーレが過去に大きな膝の怪我をしていることだ。30歳の彼はすでに2度、前十字靭帯（ACL）を断裂している。もし3度目の同じ怪我をすれば、ドイツ人DFとしては致命的で、今季残りの試合を欠場する可能性がある。
クラブ首脳は悲観的だが、ニコ・コヴァチ監督はわずかな希望を示した。「古巣と対戦するのはいつだって嬉しい。ニキもそうだった。まだ確定ではない。少なくとも彼は体重を乗せられた。良い兆候だ」と試合後に語った。
PKが宣告され、二重の打撃
このディフェンダーはボールを奪い返そうとした際、負傷して左腕でボールに触れ、ホッフェンハイムにPKによる先制点を許した。ダニエル・ジーベルト主審がビデオ判定でPKを宣告し、アンドレイ・クラマリッチが冷静に決めて1-0とした。
ズーレは負傷のため前半終了間際に交代し、ベンセバイニが投入された。
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このクラブでの最後の出場となるのか？
スーレがドルトムントで最後の試合に臨んだとの懸念が高まっている。今シーズン限りで契約満了となるこのディフェンダーは、4年間在籍した後、今夏にヴェストファーレン・シュタディオンを去る。けがが予想通り深刻なら、シーズン中に復帰するのは難しい。
ドルトムントの敗北により、バイエルン・ミュンヘンは明日シュトゥットガルト戦で勝つか引き分ければ、ブンデスリーガ35度目の優勝が確定する。