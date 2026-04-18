プレゼロ・アリーナでの試合42分、スレーはボールをクリアしようとして滑り、左膝を押さえて苦痛を訴えた。転倒時にボールが上げられた腕に当たり、VAR判定でホームチームにPKが与えられるなど、事態はさらに深刻化した。

試合後、ドルトムント首脳は事態の深刻さを否定しなかった。スポーツ・マネージングディレクターのラース・リッケンは「重傷の疑いがある。彼は膝に包帯を巻いてロッカールームにいる。検査結果を待つしかない」と記者団に語った。