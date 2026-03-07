Getty Images
ボルシア・ドルトムントは、ドイツ代表選手がブンデスリーガの強豪クラブで7年間プレーした後、フリーエージェントとして退団することを発表した。
ドルトムント、ブラントの退団を正式発表
ドルトムントがケルンに2-1で勝利した後、スポルティングのラース・リッケンCEOがドイツ代表選手の将来に関する沈黙を破った。スカイとの試合後インタビューでリッケンは、数ヶ月間高まっていた憶測に言及した。「すでにいくつかの報道がありました。事実として、オープンな議論が行われ、満了する契約を更新しないことで合意が得られました」とリッケンは述べた。 「彼はボルシア・ドルトムントで数百試合を戦った。我々はただ感謝するしかない。7年間在籍し、時には批判的な見方もあった。数週間後には30歳になる。我々は新たな方向性を見出せるため、双方にとって好機となり得る。最終的に合意に至った」
七年間の旅路が終わりを迎える
ブラントは2019年、ライバルのバイエル・レバークーゼンから約2500万ユーロの移籍金でドルトムントに加入した。以来、数百試合に出場を重ね、チームで最も認知度の高い選手の一人となった。安定感に関する批判も時折あったものの、その技術力と視野の広さにより、国内リーグと欧州カップ戦の両方でシュヴァルツゲルベン（黒と黄色）の勝利をもたらす存在として頻繁に活躍した。
双方の合意による円満な別れと見られ、クラブ首脳陣は新たなスタートを切る適切なタイミングと判断した。リッケンは退団が迫る中でも関係は良好だと強調し、「深い感謝を込めて別れを告げる」と述べた。ブンデスリーガ2位のチームは、長年背番号10を背負った選手を失う代わりに、次の移籍市場に向けた補強計画を先行して進められることになる。
マティアスがブラントの遺産について意見を述べる
ケルン戦での勝利において比較的目立たないプレーぶりだったにもかかわらず、ブラントはマクシミリアン・バイアーへの見事なアシストでその価値を証明した。サッカー界のレジェンドでありスカイ・スポーツの解説者であるローター・マテウスは、クラブを去るスター選手の影響力を即座に称賛した。「潜在能力を最大限に発揮できなかったかもしれないが、それでも頻繁に決定的な役割を果たした選手だ」とマテウスは述べた。
またマテウスは、移籍の経緯こそがブラントがヴェストファーレンで過ごした7年間のプロフェッショナリズムを証明していると指摘。「ユリアンがボルシア・ドルトムントで築いた成功の期間を考えれば、契約満了時だけでなく、その後も互いに顔を合わせていられるはずだ」と付け加えた。
今後の動きと戦力計画
ブラントの退団が確定した今、ドルトムント陣営では他の主要契約状況への注目が続いている。クラブは中盤のベテランを失うが、他の交渉の進展はこの発表とは独立して進められている。特に守備の要であるニコ・シュロッターベックの状況は、将来を見据えた守備陣の中核確保を目指すリッケンとドルトムント首脳陣にとって引き続き最優先事項だ。
ブラントの決断が他の交渉に影響するかどうかについて問われたリッケンは、断固たる姿勢を示した。彼はユリアン・ブラントの退団が「ニコに関する決定に影響を与えない」ことを確認した。ドルトムントがブンデスリーガシーズンを力強く締めくくる中、クラブはブラントがサッカー界の新たな舞台へ旅立つ前に、彼を最高の形で送り出したいと考えている。
