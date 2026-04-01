ボルシア・ドルトムントは、スターDFのニコ・シュロッターベックに対し「期限を設ける」よう求められている。同選手は新契約に関する合意を否定している。

マテウスは、ドルトムントがシュロッターベックの去就について期限を設けるべき時が来たと考えている。ここ数ヶ月、BVBとドイツ代表の同選手は、2027年以降の契約延長をめぐって協議を続けてきたが、今週両者が認めたように、まだ進展は見られていない。この遅れにより、不透明な状況がチームの集中力を乱すのではないかという懸念が生じている。

元バロンドール受賞者は、最近セバスティアン・ケールの後任として就任した新スポーツディレクターのオーレ・ブックと、スポーツ担当マネージングディレクターのラース・リッケンが主導権を握ることを期待している。マテウスは、クラブ首脳陣が早急にこのディフェンダーと向き合い、いずれにせよ決定を下す必要があると主張している。そうすることで、チームに不透明感が漂うことなく、クラブが長期的な計画を立てられるようにするためだ。