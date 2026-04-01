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ボルシア・ドルトムントは、スターDFのニコ・シュロッターベックに対し「期限を設ける」よう求められている。同選手は新契約に関する合意を否定している。
マテウスはシグナル・イドゥナ・パークでの明確な対応を求めている
マテウスは、ドルトムントがシュロッターベックの去就について期限を設けるべき時が来たと考えている。ここ数ヶ月、BVBとドイツ代表の同選手は、2027年以降の契約延長をめぐって協議を続けてきたが、今週両者が認めたように、まだ進展は見られていない。この遅れにより、不透明な状況がチームの集中力を乱すのではないかという懸念が生じている。
元バロンドール受賞者は、最近セバスティアン・ケールの後任として就任した新スポーツディレクターのオーレ・ブックと、スポーツ担当マネージングディレクターのラース・リッケンが主導権を握ることを期待している。マテウスは、クラブ首脳陣が早急にこのディフェンダーと向き合い、いずれにせよ決定を下す必要があると主張している。そうすることで、チームに不透明感が漂うことなく、クラブが長期的な計画を立てられるようにするためだ。
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戦術的な心理的転換
「そろそろ期限を設けるべき時だ。シュロッターベックは重要な選手だし、彼にプレッシャーをかけたくないのはわかる――ケールは心理面での対応を非常にうまくこなした――だが、今こそ決断を下す時だ」とマテウスはスカイに語った。この解説者は、選手にプレッシャーをかけないためにはこれまでの対応が必要だったものの、シーズン情勢の変化に伴い、より早急な解決が求められていると指摘している。
代表戦の日程を考えると、タイミングは特にデリケートだ。マテウスは、主要大会を控えたディフェンダーのメンタル状態の重要性を強調し、「ワールドカップ前に明確な方向性が示されることは、シュロッターベックにとっても、そして代表チームにとっても極めて重要だ」と述べた。
スポーツ部門の新たなリーダーシップ
シュロッターベックの見方では、マテウスは選手が契約延長に躊躇する理由を理解している。ドルトムントのフロント陣が最近大幅に入れ替わったことを受け、26歳の選手は当然ながら、新たな主要な意思決定者たちのビジョンを把握したいと考えているのだ。 ケーヒル時代からブックとリッケンの二人体制への移行は、シュロッターベック自身が語ったように、クラブのスポーツ方針における大きな転換を意味する。「私はセバスチャンと長い間交渉を重ねてきた。残念ながら、セバスチャンはもうここにはいない。もちろん、オーレからはすでに連絡があった。だからこそ、（合意が成立したという）報道には非常に驚いている」と彼は今週語った。
マテウスは次のように応じた。「シュロッターベックの気持ちは理解できる。ドルトムントのスポーツ部門において、ピッチ外で何かが変わったからだ。シュロッターベックは、意思決定者であるオーレ・ブックとラース・リッケンが自分に対してどのような立場にあるのかを見極めたいと考えている。今後2週間以内に、彼らが数回会って将来について話し合うことになるだろう」
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シュロッターベックの躍進：フライブルクからチャンピオンズリーグ決勝進出へ
シュロッターベックは2022年夏、フライブルクからドルトムントへ移籍し、約2500万ユーロの5年契約を結んだ。彼は2023-24シーズンのチャンピオンズリーグ決勝進出に重要な役割を果たした。今シーズン、このディフェンダーは全大会通算30試合に出場し、4得点を挙げている。現在、チームはブンデスリーガで2位につけており、首位のバイエルン・ミュンヘンとは9ポイント差となっている。