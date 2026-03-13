ボルシア・ドルトムントは資金調達のため、主力選手であるセルー・ギラッシーとカリム・アデエミの売却を余儀なくされる可能性がある

アデイエミを巡る状況は契約交渉の決裂により特に複雑化している。スポーツディレクターのセバスティアン・ケールは代理人ホルヘ・メンデスと継続的に協議を重ねているが、解決の糸口は見えていない。報道によれば、最大の争点はクラブが契約解除条項の設置を拒否している点であり、メンデスはこの要求をクライアントのために必ず実現させると主張している。

アデエミの現行契約は2027年まで有効であり、クラブは彼の市場価値が低下することを懸念している。交渉の進展が見られない状況は、ドイツ代表選手が長期的な将来像を明確にしたいと考えていることから、夏の移籍が双方にとって最も合理的な結果となる可能性を示唆している。複数の欧州トップクラブが獲得に興味を示していると報じられており、プレミアリーグが彼の希望する移籍先とされる。