ボルシア・ドルトムントは資金調達のため、主力選手であるセルー・ギラッシーとカリム・アデエミの売却を余儀なくされる可能性がある
チャンピオンズリーグ敗退が予算不足を引き起こす
ドルトムントの財政状況は、チャンピオンズリーグプレーオフからの早期敗退を受けて劇的に変化した。このスポーツ面での失敗により、クラブの予想収益に大きな穴が開き、理事会は次期移籍市場に向けた純移籍予算を控えめな2500万～3000万ユーロと見積もっている。
競争力を維持し新たな戦力を獲得するため、BVBは「売却による補強」方針を採用せざるを得ない。経営陣は、高価値選手の放出によってのみ十分な資金を調達できると判断。クラブが不安定な経済状況を乗り切る中、主力FWたちの将来が厳しい監視下に置かれている。スカイスポーツの報道によれば、新戦力獲得のため、2人の攻撃的選手であるギラッシとアデイエミが移籍リストに載る可能性があるという。
新たな契約に関する交渉は行き詰まっている
アデイエミを巡る状況は契約交渉の決裂により特に複雑化している。スポーツディレクターのセバスティアン・ケールは代理人ホルヘ・メンデスと継続的に協議を重ねているが、解決の糸口は見えていない。報道によれば、最大の争点はクラブが契約解除条項の設置を拒否している点であり、メンデスはこの要求をクライアントのために必ず実現させると主張している。
アデエミの現行契約は2027年まで有効であり、クラブは彼の市場価値が低下することを懸念している。交渉の進展が見られない状況は、ドイツ代表選手が長期的な将来像を明確にしたいと考えていることから、夏の移籍が双方にとって最も合理的な結果となる可能性を示唆している。複数の欧州トップクラブが獲得に興味を示していると報じられており、プレミアリーグが彼の希望する移籍先とされる。
ギラッシ、欧州トップクラブからの関心を検討中
ギラッシも同様に不透明な立場にあるが、彼の移籍は内部の契約問題ではなく外部からのオファーによって引き起こされる可能性が高い。このストライカーには約5000万ユーロの契約解除条項が付帯している。 しかし同報道によれば、この条項は7クラブ（レアル・マドリード、バルセロナ、マンチェスター・シティ、リヴァプール、チェルシー、アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド）にのみ適用される。これらのクラブは直接条項を発動できるが、セリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アン、サウジ・プロリーグを含むその他のクラブはドルトムントとより高額な移籍金を交渉しなければならない。
サウジアラビアからの高額オファーが噂される一方、同選手は野心旺盛で成功への渇望が強く、欧州のトップリーグ残留を望んでいるとされる。今後の去就に関する最終判断は、今シーズンの終了まで見送られる見通しだ。
シーズンを力強く締めくくることに集中する
今夏にドルトムントを去る可能性はあるものの、ギラッシとアデイエミは今シーズンもニコ・コヴァチ監督にとって重要な戦力だ。アデイエミは全公式戦34試合で13得点に直接関与し、ギラッシは37試合で17得点6アシストを記録している。
ブンデスリーガに専念するドルトムントは、シーズン終了まで好調を維持することを目指す。現在25試合で55ポイントを獲得し、首位バイエルン・ミュンヘンに11ポイント差の2位につけている。コヴァチ監督率いるチームは次節、土曜日にアウクスブルクと対戦する。
