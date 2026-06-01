AFP
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ボルシア・ドルトムントはフェネルバフチェからのセルフー・ギラシー獲得オファーを否定。クラブが提示した移籍金条件も判明。
リッケンはフェネルバフチェ移籍の噂を否定した。
ドルトムントのリッケン・ディレクターは、エースストライカーのギラッシがフェネルバフチェへ移籍するという噂を即座に否定した。
トルコクラブが獲得を公言しても、シグナル・イドゥナ・パークの首脳は動じていない。
WAZ紙の取材にリッケン氏は「オファーは一切なく、放出すつもりもない。彼は過去2シーズンでドルトムントへの価値を証明している」と述べた。
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ドルトムントがエース選手に巨額の移籍金を要求
クラブはギラッシの売却を否定しているが、ドルトムントが交渉に応じるには巨額の移籍金が必要だ。地元メディアは、オファーが4000万ユーロを超えなければ話し合いすら始まらないと伝える。これは彼が欧州屈指のストライカーであることを反映している。
なお、現在30歳の彼の契約にはフェネルバフチェに適用されない買取り条項があり、ドルトムントは交渉で有利な立場にある。移籍市場で買い手が本気であれば、クラブは高額な移籍金を要求できる。
トルコの強豪がギラッシ獲得へ本格始動
ギラッシの去就騒動は、フェネルバフチェの内部事情が背景にある。会長候補のアジズ・イルディリム氏は、選挙で勝利すればドルトムントのスターを獲得すると宣言。トルコの一部報道では、既に口頭合意に達したとも伝えられている。
対立候補ハカン・サフィも強気な発言で応じた。紙「ファナティック」によると、サフィはファンにこう語った。「まもなく移籍を発表する。選挙最終週のビジョンが明確になるはずだ。我々はフェネルバフチェを優勝させるためにいる」。
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BVBは破格のオファーのみに応じる
サフィ氏は、このフォワードを長く注目してきたと語り、関心を強めた。同氏は「選挙で誰が勝ってもギラッシを獲得するだろう。神の御心があれば契約する」と述べ、トルコ側からの強い圧力を強調した。
ドルトムントの最優先事項は主力の流出阻止だが、スポーツディレクターのオーレ・ブック氏は、クラブが財政的に現実的である必要があると認めた。
ブックは会見で「彼の得点は極めて重要だ。放出すことは計画にも前提にもない。だが破格のオファーがあれば検討する」と語った。