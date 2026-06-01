ドルトムントのリッケン・ディレクターは、エースストライカーのギラッシがフェネルバフチェへ移籍するという噂を即座に否定した。

トルコクラブが獲得を公言しても、シグナル・イドゥナ・パークの首脳は動じていない。

WAZ紙の取材にリッケン氏は「オファーは一切なく、放出すつもりもない。彼は過去2シーズンでドルトムントへの価値を証明している」と述べた。