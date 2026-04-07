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ボルシア・ドルトムントはニコ・シュロッターベックの退団に備えている。ブンデスリーガのクラブが、後任として最近アフリカネイションズカップで優勝したばかりの選手をターゲットにしている。
ドルトムントがブードラルを最優先の獲得候補に挙げている
シグナル・イドゥナ・パークの首脳陣は、守備陣の中核を担う選手たちの大量流出に備え、不意を突かれることのないよう万全を期している。スカイの報道によると、ボルシア・ドルトムントは、現在レンヌでプレーする19歳の新星、アブデルハミド・アイト・ブードラルに照準を定めている。クラブが守備陣の新たな時代を見据える中、この若き選手はスポーツディレクターのオーレ・ブックにとって最優先の獲得ターゲットとして浮上している。
アイト・ブードラルは、モロッコ代表をめぐる特異な状況と大会後の法的判断を経て、最近アフリカネイションズカップの優勝メンバーに認定されたことで、評価が急上昇している選手だ。彼は代表メンバーには名を連ねていたものの、これまでA代表での出場はわずか1試合の短い出場にとどまり、大会期間中は一度も出場機会を得られなかった。 2028年までフランスで契約を結んでいるこのディフェンダーは、リーグ・アンで最も有望な才能の一人と見なされており、ドルトムントは彼の評価額がさらに高騰する前に、他の欧州の強豪クラブに先んじて獲得したいと考えている。
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シュロッターベックの去就が不透明なため、BVBは決断を迫られている
この移籍の動きの主なきっかけは、シュロッターベックを巡る不透明感の高まりにある。ドイツ代表の同選手はドルトムントの主力として定着しているが、長期化する契約交渉により、クラブ首脳陣は困難な立場に追い込まれている。
交渉に目立った進展が見られないことに、一部のサポーターは苛立ちを募らせていると報じられている。彼らは、このディフェンダーの長期的な在籍をめぐる公の騒動に、次第にうんざりし始めているのだ。
シュロッターベックの将来が決して保証されているわけではないため、BVBは戦力面での危機を回避するために断固たる行動を取らなければならない。クラブとしては彼のような実力ある選手を留めておきたいところだが、現代サッカーの現実を鑑みれば、万一に備えた計画を準備しておく必要がある。もしシュロッターベックがドルトムントを離れて新たな挑戦を求める決断を下した場合、補強部門には質の高い代替選手を確保するという多大なプレッシャーがかかることになるだろう。
守備の抜本的な見直しが必要だ
スレの退団が予想されることで、アイト・ブードラルのような選手の必要性はさらに高まっている。元バイエルン・ミュンヘンのこの選手は、夏の移籍市場でチームを去ると見られており、チーム内に経験とフィジカルの面で大きな穴が開くことになる。
ズーレに加え、シュロッターベックも去る可能性があるというこの二重の打撃により、ブーク・ディレクターはチームの安定性を維持するために複数のセンターバックを獲得する必要に迫られるかもしれない。現在最も注目を集めているのはアイト・ブードラルだが、ドルトムントが注目しているディフェンダーは彼だけではない。クラブは欧州各地の有力な候補選手たちを引き続き注視している。 BVBのスカウト陣が来季に向けて十分な戦力を確保すべく広範囲に網を広げている中、ここ数ヶ月はマルコス・セネシやジョアン・ガドゥといった名前が頻繁に挙がっている。
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攻撃部隊の増援と戦略の転換
ドルトムントの夏の再建は、守備陣だけに限定されているわけではない。同クラブは攻撃陣の刷新も図っているとの報道があり、特に、伝統的な「靴にチョークを塗ったような」ウインガーを起用するシステムへの回帰に重点を置いている。 現在のチームには、この戦術的ビジョンを実行するために必要なタイプの選手が不足していると考えられており、ストラスブールのディエゴ・モレイラのような若手選手への関心が高まっている。2029年まで契約を結んでいるモレイラは、キャリアの次のステップを模索しているとされ、BVBが求めるダイナミックなウインガーの条件に合致している。