ボルシア・ドルトムントはニコ・シュロッターベックの退団に備えている。ブンデスリーガのクラブが、後任として最近アフリカネイションズカップで優勝したばかりの選手をターゲットにしている。

シグナル・イドゥナ・パークの首脳陣は、守備陣の中核を担う選手たちの大量流出に備え、不意を突かれることのないよう万全を期している。スカイの報道によると、ボルシア・ドルトムントは、現在レンヌでプレーする19歳の新星、アブデルハミド・アイト・ブードラルに照準を定めている。クラブが守備陣の新たな時代を見据える中、この若き選手はスポーツディレクターのオーレ・ブックにとって最優先の獲得ターゲットとして浮上している。

アイト・ブードラルは、モロッコ代表をめぐる特異な状況と大会後の法的判断を経て、最近アフリカネイションズカップの優勝メンバーに認定されたことで、評価が急上昇している選手だ。彼は代表メンバーには名を連ねていたものの、これまでA代表での出場はわずか1試合の短い出場にとどまり、大会期間中は一度も出場機会を得られなかった。 2028年までフランスで契約を結んでいるこのディフェンダーは、リーグ・アンで最も有望な才能の一人と見なされており、ドルトムントは彼の評価額がさらに高騰する前に、他の欧州の強豪クラブに先んじて獲得したいと考えている。



