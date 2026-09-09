AFP
翻訳者：
ボルシア・ドルトムントの10代スター、コンスタンティノス・カレツァスがチャンピオンズリーグデビュー戦で倒れ、懸念広がる中で病院へ搬送
スペインで医療緊急事態が発生
サッカー界は火曜夜、ドルトムントの新星カレツァスがビジャレアル戦でのチャンピオンズリーグデビュー中に倒れ、病院へ緊急搬送されたことで衝撃に包まれた。
選手やファンの間に瞬く間に不安が広がる中、18歳のMFは味方へ何気ないパスを出した直後、目に見えて苦しそうな様子を見せ、主審に異変を訴えた。その後、事態の深刻さが明らかになる中でピッチに座り込んだ。
- AFP
ドルトムントが公式更新を発表
このアクシデントの直後、ブンデスリーガの強豪は選手の状態について明確にするため、公式声明を発表し、問題が血液循環系に関連するものだったと確認した。「コンスタンティノス・カレツァスは血液循環の問題によりピッチを離れなければならなかった」とドルトムントは声明で述べた。「コスタはこの状況下で容体は安定しており、さらなる検査のため病院へ向かっている」
試合終了後にメディア対応したドルトムントのGKグレゴール・コベルは、チームメートの回復を願いつつ、ロッカールーム全体の懸念を代弁した。「すべて問題ないことを願っているし、そうだと思っている。彼が早く戻ってきて、再び元気な状態で僕たちと一緒にいられることを願っている」とコベルは放送局Amazon Primeに語った。
補強と負傷の夏
カレツァスは夏の移籍市場でジグナル・イドゥナ・パルクに到着し、同じギリシャ代表のヤニス・コンスタンテリアスとともに加入した。これは、エリート級の若手タレントに焦点を当てた大規模な補強策の一環だった。元ベルギー年代別代表のカレツァスをヘンクから引き抜くため、ドルトムントは3000万ユーロ（2570万ポンド／3490万ドル）という高額な移籍金を支払った一方、コンスタンテリアスはPAOKから2600万ユーロ（2230万ポンド／3020万ドル）で加入した。両選手は今季のクラブの欧州戦線で中心的な役割を担うと期待されていた。
しかし、ドイツのクラブは高額で獲得した新戦力をめぐって悪夢のような不運に見舞われている。今回のカレツァスに関する新たな懸念は、コンスタンテリアスをめぐる衝撃的なニュースに続くものだ。コンスタンテリアスは先月、ブンデスリーガデビュー戦で負った深刻なACL損傷によって、シーズンが終わった可能性が高いとみられている。目玉だった夏の新戦力を巡る不運により、国内戦と欧州大会の両方で日程が過密化する中、ニコ・コヴァチ監督は戦術面で大きな頭痛の種を抱えることになっている。
- Getty Images Sport
ギラシーが終盤に決勝点を決める
医療上の緊急事態によって試合に暗い影が落ちる中、それでもドルトムントはピッチ上で立て直し、スペインでの激闘を3-2で制した。カレツァスが退いた時点では試合は0-0のままだったが、その後は一気に動きを見せた。
クラブでの100試合出場となったギラシーは、その価値を証明するように終盤に2得点を挙げ、勝ち点3をドイツへ持ち帰らせるとともに、その過程でロベルト・レヴァンドフスキの記録も上回った。この結果によりドルトムントはチャンピオンズリーグ出場への望みをつないだが、クラブにとって何より重要なのは依然としてカレツァスの健康と安否である。
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