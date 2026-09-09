カレツァスは夏の移籍市場でジグナル・イドゥナ・パルクに到着し、同じギリシャ代表のヤニス・コンスタンテリアスとともに加入した。これは、エリート級の若手タレントに焦点を当てた大規模な補強策の一環だった。元ベルギー年代別代表のカレツァスをヘンクから引き抜くため、ドルトムントは3000万ユーロ（2570万ポンド／3490万ドル）という高額な移籍金を支払った一方、コンスタンテリアスはPAOKから2600万ユーロ（2230万ポンド／3020万ドル）で加入した。両選手は今季のクラブの欧州戦線で中心的な役割を担うと期待されていた。

しかし、ドイツのクラブは高額で獲得した新戦力をめぐって悪夢のような不運に見舞われている。今回のカレツァスに関する新たな懸念は、コンスタンテリアスをめぐる衝撃的なニュースに続くものだ。コンスタンテリアスは先月、ブンデスリーガデビュー戦で負った深刻なACL損傷によって、シーズンが終わった可能性が高いとみられている。目玉だった夏の新戦力を巡る不運により、国内戦と欧州大会の両方で日程が過密化する中、ニコ・コヴァチ監督は戦術面で大きな頭痛の種を抱えることになっている。



