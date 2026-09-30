アメリカ代表はセントルイスで新時代の幕開けを目撃した。アルベルトがA代表史上最年少得点記録を打ち立てたのだ。チリとのスリリングな4-2の勝利で、ドルトムントのウインガーはアディショナルタイムにネットを揺らし、勝利を決定づけた。わずか17歳131日での得点となり、2016年に17歳253日でボリビア戦で得点して以来この記録を保持していたプリシッチを正式に上回った。記念すべきゴールは、こぼれ球にアルベルトが誰よりも素早く反応し、クロスバーを叩いてゴールラインを割るシュートを放った場面から生まれ、エナジャイザー・パークは熱狂に包まれた。

この記録更新の瞬間は、サウスカロライナ出身のアルベルトにとって急成長の最新章となった。今年すでにドルトムントでブンデスリーガデビューを果たしているアルベルトは、国際舞台のプレッシャーにも対応できることを急速に証明している。若い才能のチームへの融合について、マウリシオ・ポチェッティーノ監督は「彼らはティーンエイジャーだが、戦うには十分に成熟している。16歳、17歳、18歳、19歳の選手を起用することは良いことにもなり得るし、流行になることもあり得る。だが重要なのは、こうした子どもたちを呼ぶ時、彼らが結果を出すと確信しているということだ。ただ時間の問題にすぎない」と語った。