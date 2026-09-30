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ボルシア・ドルトムントの逸材マティス・アルベルトが、チリとの4-2の激闘で米国代表史上最年少得点者となり、クリスティアン・プリシッチの記録を更新
アルベルトがその名を歴史に刻む
アメリカ代表はセントルイスで新時代の幕開けを目撃した。アルベルトがA代表史上最年少得点記録を打ち立てたのだ。チリとのスリリングな4-2の勝利で、ドルトムントのウインガーはアディショナルタイムにネットを揺らし、勝利を決定づけた。わずか17歳131日での得点となり、2016年に17歳253日でボリビア戦で得点して以来この記録を保持していたプリシッチを正式に上回った。記念すべきゴールは、こぼれ球にアルベルトが誰よりも素早く反応し、クロスバーを叩いてゴールラインを割るシュートを放った場面から生まれ、エナジャイザー・パークは熱狂に包まれた。
この記録更新の瞬間は、サウスカロライナ出身のアルベルトにとって急成長の最新章となった。今年すでにドルトムントでブンデスリーガデビューを果たしているアルベルトは、国際舞台のプレッシャーにも対応できることを急速に証明している。若い才能のチームへの融合について、マウリシオ・ポチェッティーノ監督は「彼らはティーンエイジャーだが、戦うには十分に成熟している。16歳、17歳、18歳、19歳の選手を起用することは良いことにもなり得るし、流行になることもあり得る。だが重要なのは、こうした子どもたちを呼ぶ時、彼らが結果を出すと確信しているということだ。ただ時間の問題にすぎない」と語った。
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セントルイスでの壮絶な点の取り合い
試合自体は感情の起伏が激しい展開となり、同じく10代のジュリアン・ホールのおとりの動きを生かしたセバスチャン・ベルハルターの先制点で幕を開けた。しかし、チリは激しく反撃し、ディエゴ・ウジョアとマクシミリアーノ・グティエレスがハーフタイムを挟んで得点を決め、アウェーのチームが一時的にリードを奪った。するとアメリカ代表は、ジオ・レイナのクロスをホールが頭で合わせてほぼ即座に反撃し、スコアを2-2の同点に戻した。若いアメリカ代表は、ポチェッティーノが再構築した前線のスピードを抑えきれずに苦しんだフィジカルの強いチリ相手に、大きな粘り強さを示した。
試合の激しさは終了の笛まで衰えず、最終的にはホームのアメリカ代表が突き放した。クリス・リチャーズがCKからの強烈なヘディングでアメリカのリードを取り戻すと、終盤にはアルバートが歴史的なゴールを決め、試合を決定づけた。この勝利は、代表引退が確認された後に試合前のセレモニーで称えられたベテランDFティム・リームにふさわしい賛辞となった。
ドルトムントの育成組織が生んだ新星
アルベルトがアメリカ代表の記録集に名を刻むまでの道のりは、アメリカのサポーターにとって見慣れたものだ。彼以前のプリシッチやレイナと同様、このウインガーはドイツで腕を磨いている。ヨーロッパへ渡る前にはLAギャラクシーのアカデミーで時間を過ごし、そこで見せたテクニックとスピードがドルトムントのスカウト陣の目を引いた。2024年にブンデスリーガの強豪へ正式加入すると、その後はユースカテゴリーを急速に駆け上がり、前の国内シーズン終盤にはクラブのトップチームデビューまで果たしている。
国際舞台でのインパクトも同様に鮮烈だった。ペルー戦でのデビュー後にポチェッティーノから称賛を受けたアルベルトは、いまや決定力という鋭さも自身のプレーに加えた。ボックス内でスペースを見つける能力と、ゴール前での落ち着きは、今後の大会へ向けてチームづくりを進めるアメリカ代表において、彼が攻撃の軸となっていくことを示している。後半にはマリク・ティルマンのようなヨーロッパを拠点とする若手選手も複数出場しており、指導スタッフが使えるタレントの層は過去最高レベルに達しているように見える。
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試合終了のホイッスルで怒りが爆発
アルベルトの記録をめぐって祝賀ムードに包まれていたにもかかわらず、試合は混乱の中で幕を閉じた。終盤のチャレンジがきっかけとなり、両チームとコーチングスタッフがタッチライン際で激しいにらみ合いを繰り広げたためだ。南米のチームによるアグレッシブなプレーにいら立ちながらも、若きアメリカ勢は試合終了の笛まで一歩も引かなかった。その姿は、この一戦が通常のエキシビションマッチをはるかに超える激しさを帯びていたことを示しており、アメリカ代表は今後、北中米のライバルであるメキシコ、そしてカナダとの対戦に向けて焦点を移していく。
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