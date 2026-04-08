Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

ボルシア・ドルトムントの幹部は、ドイツの強豪が「完璧な」補強に巨額投資を行う証拠としてジュード・ベリンガムを挙げた。

ボルシア・ドルトムント
ジュード・ベリンガム
ニコ・シュロッターベック
レアル・マドリー
ブンデスリーガ
ラ・リーガ

ボルシア・ドルトムントのラース・リッケン代表は、適切な選手獲得のためなら多額の資金を投じる用意があると強調し、その好例としてジュード・ベリンガムの補強を挙げた。クラブが組織改革の真っただ中にあるものの、理想的な選手であれば予算の制約は課さないとも語った。

  • 将来の移籍に向けたベリンガムの青写真

    ドルトムントは「売却して補強する」クラブと見なされることが多い。しかしリッケン代表理事は、ベリンガムの獲得を例に挙げ、特別な選手なら理事会はルールを破ることもあると指摘した。「過去2年間、多額の資金を補強に投じてきた。 だからこそ、選手売却は不可欠だ」とリッケンは『ビルト』紙に語った。 「ただし、チームの求める条件にぴったり合い、予算を少し超えても、経営陣がその移籍を止めることはほとんどない。

    その例として、コロナ禍の2020年に2部バーミンガム・シティから16歳のベリンガムを獲得したことを挙げた。 移籍金は3000万ユーロと安くありませんでしたが、構想と根拠と確信がありました。だからこそ当時のBVBは決断したのです。今も同じです。チームに完璧にフィットするトップ選手なら、私たちは必ず創造的な解決策を見つけるでしょう」

    • 広告
  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    バーミンガム・シティからボルシア・ドルトムントへ

    2020年、ドルトムントは17歳の彼をバーミンガムから2500万ポンドで獲得。この額は当時、10代選手としては世界最高移籍金だった。 バーミンガムでのトップチーム経験は1シーズン41試合だけだったが、ドルトムントは巨費を投じて獲得した。この移籍は画期的で、バーミンガム・シティは彼の背番号22を永久欠番とした。その後、ベルリンガムはドイツで3年間過ごし、世界屈指のMFに成長。2023年にはレアル・マドリードへ移籍し、移籍金記録を更新した。

    ドルトムントと家族との絆は強く、弟ジョーブも昨夏サンダーランドから同クラブへ移籍した。しかし20歳のジョーブは、今季ブンデスリーガ26試合中先発14試合と苦戦している。

  • チームの刷新と創造性の追求

    セバスティアン・ケールが退任し、オレ・ブックが新スポーツディレクターに就任したドルトムントは方針転換を図る。リッケンは、ユリアン・ブラントやニクラス・ズーレの今夏退団を受け、移籍市場で「スピード、勇気、攻撃性」を重視すると語る。

    「ユリアン・ブラントの創造性と得点力は補う必要がある。我々はそれを認識した上で決断した。質が高く、即戦力で、移籍金が妥当な攻撃的選手を探している。守備ではニクラス・ズーレが去り、エムレ・カンも長期離脱中だ。その点も検討している。」

    リッケン氏はニコ・コヴァチ監督の来季続投も明言。「彼がいなければ2位はなかった。チームを安定させ、CL権を獲得した。クラブにとてもフィットしている。 現在、ニコ、オーレ、カルステン・クラマー、マティアス・ザマー、スカウト、アカデミーが一つになり、相互信頼に基づくチームが形成されつつあります。そこには新たなエネルギーと楽観、自信があります。」

  • VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    ニコ・シュロッターベックの契約交渉が停滞

    ドルトムントの懸念は補強だけではない。ドイツ代表DFニコ・シュロッターベックの去就も依然として話題だ。彼はクラブとの長期契約に合意しておらず、交渉前進の報道も否定した。リッケン氏は交渉が続いており、夏に移籍する可能性もあると語った。

    リッケンは「私はニコと何度も話し合った。彼が時間をかけて熟考するのは理解できる。このレベルの選手なら珍しいことではない」と述べ、一部評論家が提唱する公の期限設定も否定した。


ラ・リーガ
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA
ジローナ crest
ジローナ
GIR
ブンデスリーガ
ボルシア・ドルトムント crest
ボルシア・ドルトムント
BVB
レヴァークーゼン crest
レヴァークーゼン
B04