Getty Images Sport
翻訳者：
ボルシア・ドルトムントの幹部は、ドイツの強豪が「完璧な」補強に巨額投資を行う証拠としてジュード・ベリンガムを挙げた。
将来の移籍に向けたベリンガムの青写真
ドルトムントは「売却して補強する」クラブと見なされることが多い。しかしリッケン代表理事は、ベリンガムの獲得を例に挙げ、特別な選手なら理事会はルールを破ることもあると指摘した。「過去2年間、多額の資金を補強に投じてきた。 だからこそ、選手売却は不可欠だ」とリッケンは『ビルト』紙に語った。 「ただし、チームの求める条件にぴったり合い、予算を少し超えても、経営陣がその移籍を止めることはほとんどない。
その例として、コロナ禍の2020年に2部バーミンガム・シティから16歳のベリンガムを獲得したことを挙げた。 移籍金は3000万ユーロと安くありませんでしたが、構想と根拠と確信がありました。だからこそ当時のBVBは決断したのです。今も同じです。チームに完璧にフィットするトップ選手なら、私たちは必ず創造的な解決策を見つけるでしょう」
- Getty Images Sport
バーミンガム・シティからボルシア・ドルトムントへ
2020年、ドルトムントは17歳の彼をバーミンガムから2500万ポンドで獲得。この額は当時、10代選手としては世界最高移籍金だった。 バーミンガムでのトップチーム経験は1シーズン41試合だけだったが、ドルトムントは巨費を投じて獲得した。この移籍は画期的で、バーミンガム・シティは彼の背番号22を永久欠番とした。その後、ベルリンガムはドイツで3年間過ごし、世界屈指のMFに成長。2023年にはレアル・マドリードへ移籍し、移籍金記録を更新した。
ドルトムントと家族との絆は強く、弟ジョーブも昨夏サンダーランドから同クラブへ移籍した。しかし20歳のジョーブは、今季ブンデスリーガ26試合中先発14試合と苦戦している。
チームの刷新と創造性の追求
セバスティアン・ケールが退任し、オレ・ブックが新スポーツディレクターに就任したドルトムントは方針転換を図る。リッケンは、ユリアン・ブラントやニクラス・ズーレの今夏退団を受け、移籍市場で「スピード、勇気、攻撃性」を重視すると語る。
「ユリアン・ブラントの創造性と得点力は補う必要がある。我々はそれを認識した上で決断した。質が高く、即戦力で、移籍金が妥当な攻撃的選手を探している。守備ではニクラス・ズーレが去り、エムレ・カンも長期離脱中だ。その点も検討している。」
リッケン氏はニコ・コヴァチ監督の来季続投も明言。「彼がいなければ2位はなかった。チームを安定させ、CL権を獲得した。クラブにとてもフィットしている。 現在、ニコ、オーレ、カルステン・クラマー、マティアス・ザマー、スカウト、アカデミーが一つになり、相互信頼に基づくチームが形成されつつあります。そこには新たなエネルギーと楽観、自信があります。」
- Getty Images Sport
ニコ・シュロッターベックの契約交渉が停滞
ドルトムントの懸念は補強だけではない。ドイツ代表DFニコ・シュロッターベックの去就も依然として話題だ。彼はクラブとの長期契約に合意しておらず、交渉前進の報道も否定した。リッケン氏は交渉が続いており、夏に移籍する可能性もあると語った。
リッケンは「私はニコと何度も話し合った。彼が時間をかけて熟考するのは理解できる。このレベルの選手なら珍しいことではない」と述べ、一部評論家が提唱する公の期限設定も否定した。