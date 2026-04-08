セバスティアン・ケールが退任し、オレ・ブックが新スポーツディレクターに就任したドルトムントは方針転換を図る。リッケンは、ユリアン・ブラントやニクラス・ズーレの今夏退団を受け、移籍市場で「スピード、勇気、攻撃性」を重視すると語る。

「ユリアン・ブラントの創造性と得点力は補う必要がある。我々はそれを認識した上で決断した。質が高く、即戦力で、移籍金が妥当な攻撃的選手を探している。守備ではニクラス・ズーレが去り、エムレ・カンも長期離脱中だ。その点も検討している。」

リッケン氏はニコ・コヴァチ監督の来季続投も明言。「彼がいなければ2位はなかった。チームを安定させ、CL権を獲得した。クラブにとてもフィットしている。 現在、ニコ、オーレ、カルステン・クラマー、マティアス・ザマー、スカウト、アカデミーが一つになり、相互信頼に基づくチームが形成されつつあります。そこには新たなエネルギーと楽観、自信があります。」