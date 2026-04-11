Getty Images Sport
翻訳者：
ボルシア・ドルトムントのサポーターがニコ・シュロッターベックに反発。同選手は「夢のクラブ」への移籍条項を理由に長期契約を結んだ翌日に、ブーイングを浴びた。
シグナル・イドゥナ・パークの雰囲気が険悪になる
シュロッターベックの新しい契約による“ハネムーン期間”は24時間も持たなかった。バイエル・レバークーゼン戦のキックオフ前、スタジアムのアナウンスで先発が読み上げられると、「イエロー・ウォール」の一部が26歳DFに口笛とブーイングを浴びせた。試合中も緊張は続き、ボールを持つたびに軽蔑の声が飛んだ。
ニコ・コヴァチ監督率いるチームはピッチ上でも精彩を欠いた。42分にはロベルト・アンドリッチが時速119.4kmのロングシュートを決め、これが決勝点となった。敗戦でドルトムントの勢いは鈍ったが、より大きな話題となったのはファンと守備の要の間に生じた亀裂だった。
- Getty Images Sport
物議を醸す「ワールドカップ」の契約解除条項
サポーターの怒りの原因は、契約延長の詳細にある。この契約で彼は公式にはあと5年間残留するが、新契約には「ワールドカップ条項」と呼ばれる5000万〜6000万ユーロの移籍金条項が含まれている。しかもこの条項は、一部の欧州強豪クラブなら今夏にも発動できると報じられており、長期契約ながら一時的な取り決めに見える。
ファンはこれを忠誠心の証ではなく、市場価値を守るための戦略だと見る。元MFサミ・ケディラはDAZNでこう語った。「契約延長しておきながら3か月後に去るなんて、誰も喜ばない。感情的なドルトムントならなおさらだ。だから彼らは怒っている」
長期契約を結んでも、先行きは不透明だ。
この移籍条項は、レアル・マドリードやバイエルン・ミュンヘンなど欧州強豪の関心を集めている。ただし現時点でバイエルンへの移籍はなさそうだ。スポーツディレクターのマックス・エベル氏は、特にダヨ・ウパメカノの契約延長を受けて、シュロッターベックの能力やクラブ基準への適合性に完全には納得していないという。
ドルトムントは、サポーター人気が落ちる同選手をどう扱うか悩ましい。今夏残留か移籍かは未定だが、選手とサポーターの信頼はすでに崩れている。
- Getty Images Sport
コヴァチ監督、ピッチで苦戦
契約延長がサポーターの支持を得ていないシュロッターベックの騒動に加え、ドルトムントはレバークーゼンの粘り強い守備を崩せなかった。 ホームの攻撃は鈍く、チャンスは17分のスベンソンと83分のギラッシのシュートだけ。対するレバークーゼンは守備を固め、カウンターで好機を創出した。この試合はドルトムントの攻撃力不足と創造性欠如を露呈し、ファンは不満を残して帰路に就いた。
59分から65分にかけてコヴァチ監督が3人同時に交代し流れを変えようとしたが、戦術変更は実を結ばなかった。対するレバークーゼンは規律と決定力を保ち、貴重な勝ち点3で5位に浮上した。