ボルシア・ドルトムントのサポーターがニコ・シュロッターベックに反発。同選手は「夢のクラブ」への移籍条項を理由に長期契約を結んだ翌日に、ブーイングを浴びた。

シュロッターベックの新しい契約による“ハネムーン期間”は24時間も持たなかった。バイエル・レバークーゼン戦のキックオフ前、スタジアムのアナウンスで先発が読み上げられると、「イエロー・ウォール」の一部が26歳DFに口笛とブーイングを浴びせた。試合中も緊張は続き、ボールを持つたびに軽蔑の声が飛んだ。

ニコ・コヴァチ監督率いるチームはピッチ上でも精彩を欠いた。42分にはロベルト・アンドリッチが時速119.4kmのロングシュートを決め、これが決勝点となった。敗戦でドルトムントの勢いは鈍ったが、より大きな話題となったのはファンと守備の要の間に生じた亀裂だった。