2021年のマンチェスター・ユナイテッド退団後、サンチョのキャリアは苦難が続いている。本人が「夢が叶った」と語ったユナイテッド時代は、惨めな形で幕を閉じようとしている。 ユナイテッドでは最初の2年半が低調で、ドルトムントへのレンタルでは好印象を与えたものの、チェルシーでの短期レンタルは再び期待外れに終わった。現在アストン・ヴィラにレンタル中だが、31試合出場（先発17）で1ゴール3アシストと結果を残せていない。