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ボルシア・ドルトムントが、マンチェスター・ユナイテッドで出番を失いフリーエージェントとなるジャドン・サンチョの復帰移籍に関心があると明かした。
ドルトムントが3度目の再会を計画
ドルトムントは、プレミアリーグで苦戦するイングランド代表FWをシグナル・イドゥナ・パークに呼び戻すことを真剣に検討している。 現在アストン・ヴィラにレンタル中のサンチョは、7300万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドに移籍して5年が経ち、退団が近づいている。イングランドではパフォーマンスが安定しないものの、ドルトムント首脳陣は、慣れ親しんだ環境が復調の鍵になると楽観視している。
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リッケン、継続的な選手分析を明らかに
ドルトムント幹部は補強候補を精査中だと認め、サンチョは獲得リストの上位にある。再契約を望むも、Sky Germanyによると年俸1500万ポンドが依然として最大の障害だ。
ドルトムントのラース・リッケン代表は『SPORT BILD』に「多くの選手を分析し、チームを強化できるか見極めている。サンチョもその一人だ」と語った。
ユナイテッドの「夢」が悲しい結末を迎えようとしている。
2021年のマンチェスター・ユナイテッド退団後、サンチョのキャリアは苦難が続いている。本人が「夢が叶った」と語ったユナイテッド時代は、惨めな形で幕を閉じようとしている。 ユナイテッドでは最初の2年半が低調で、ドルトムントへのレンタルでは好印象を与えたものの、チェルシーでの短期レンタルは再び期待外れに終わった。現在アストン・ヴィラにレンタル中だが、31試合出場（先発17）で1ゴール3アシストと結果を残せていない。
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財政面の妥協が復活の鍵
サンチョのマンチェスター・ユナイテッドとの契約は残り数週間。ドイツ復帰のため、大幅な減俸を受け入れるかどうかが注目されている。ドルトムントは彼の能力を高く評価しており、プレミアリーグで控えとなった攻撃的選手にとって救いの手となるかもしれない。