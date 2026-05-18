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ボルシア・ドルトムントがレアル・マドリードのFW獲得を交渉中。移籍金6000万ユーロはブンデスリーガのクラブには高すぎる。
BVBにとって夢のような移籍
ドルトムントのスポーツディレクター、オーレ・ブック氏は、ゴンサロ・ガルシアを今夏の「夢の補強」と公式に発表した。
Sport1によると、BVBはラ・リーガで好パフォーマンスを示した22歳のフォワードをサンティアゴ・ベルナベウから引き抜くため、獲得を急いでいる。
クラブはすでに代理人と交渉に入り、構想を説明している。ガルシアは、レアル・マドリードの育成出身選手たちがそうであったように、ブンデスリーガを成長の場と捉え、シグナル・イドゥナ・パークへの移籍に前向きだという。
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レアル・マドリードの6000万ユーロという評価額が大きな壁だ
選手とクラブ双方に獲得意欲はあるが、レアル・マドリードの過大な金銭条件で交渉は停滞している。
レアル・マドリードは2030年まで契約を結ぶストライカーに対し6000万ユーロの移籍金を要求。ドルトムントの予算では負担が難しい。
ガルシアは有望だが、トップレベルで実績が少ない選手にクラブ記録を更新してまで払うつもりはない。そこでドルトムントは、移籍金の差を埋める創造的な方法を模索している。主力を放出せずに巨費を投じるのは難しいからだ。
検討中の代替移管モデル
交渉円滑化のため、マドリードは3つの移籍案を提示したと報じられている。1つ目は1シーズンのレンタル移籍で、選手は経験を積み、マドリードは権利を維持する。ドルトムントは長期負担なく即戦力を得られる。
2つ目は、移籍金を約2000万ユーロに抑えた完全移籍。マドリード側は買い戻し条項（約3500万ユーロ）と、転売時の50％分配を要求する見込みだ。
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BVBの攻撃陣に万能な戦力
ガルシアは今シーズン、レアル・マドリードで公式戦38試合に出場し、1397分間で7ゴール3アシストを記録。途中出場やローテーションで前線の複数ポジションをこなした。
スペインU-21代表の主将で、センターフォワード、セカンドストライカー、右ウイングをこなす戦術的柔軟性を評価されている。その万能性は、セルジュ・グイラシとのポジション争いを活性化し、全大会で得点を伸ばしたいドルトムントのニーズに合致する。