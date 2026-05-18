ボルシア・ドルトムントがレアル・マドリードのFW獲得を交渉中。移籍金6000万ユーロはブンデスリーガのクラブには高すぎる。

ドルトムントのスポーツディレクター、オーレ・ブック氏は、ゴンサロ・ガルシアを今夏の「夢の補強」と公式に発表した。

Sport1によると、BVBはラ・リーガで好パフォーマンスを示した22歳のフォワードをサンティアゴ・ベルナベウから引き抜くため、獲得を急いでいる。

クラブはすでに代理人と交渉に入り、構想を説明している。ガルシアは、レアル・マドリードの育成出身選手たちがそうであったように、ブンデスリーガを成長の場と捉え、シグナル・イドゥナ・パークへの移籍に前向きだという。