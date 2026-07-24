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ボルシア・ドルトムントがブレントフォードのターゲット選手に4200万ユーロの低額オファーを提示し、ブンデスリーガのライバルクラブが怒っている。
ドルトムントの最初のオファーが拒否された
スカイ・スポーツによると、ドルトムントはケルンのスター選手「エル・マラ」獲得に最大4200万ユーロのオファーを提示。内訳は保証金2600万ユーロ、達成しやすいボーナス800万ユーロ、達成が難しい追加報酬800万ユーロだった。しかしケルンは希望額に届かないとして即座に拒否した。 同クラブは以前ブレントフォードと約5000万ユーロで合意しながら破談となった経緯があり、依然として強硬な姿勢を崩していない。
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ケルンは評価額で強硬な姿勢を貫いている。
ドルトムントが関心を示しても、ケルンは要求額を下げず、移籍金はブレントフォードの以前のオファーと同程度だと主張。ワグナー監督は「エル・マラ」の姿勢に影響はないと強調した。
同監督はスカイ・スポーツに対し、「彼はここにいる。1.FCケルンの選手として毎日全力を尽くしている。昨日長い話し合いをした。彼はあらゆることに全身全霊を注ぎ、自分が何に取り組むべきかを正確に把握している。今まさにそれを実践しており、あらゆるタックルに積極的に関与し、守備面でも貢献していることが見て取れる」と語った。
さらにワグナー監督は「彼は毎日FCケルンの選手として全力で取り組んでおり、他の選手やスタッフに心がここにあると感じさせない」と語った。
「我々は大人だし、率直に話せる関係だ。夏にいくつかのクラブが興味を示していたことも共有している。だが今は、サイードはここ、トレーニングピッチにいる。数週間もここにいるだろう。彼からは、他のことを考えている印象は全く感じられない。もし何か問題が起きたら、座って話し合えばいい。」
ブレントフォードとの契約が破談となった
ブレントフォードはケルンと4500万ユーロ＋500万ユーロの追加報酬、将来売却時の分配条項で合意し、クラブ最高額での移籍が目前だった。しかし期限前に、代理人を務める母親が最終承認を拒否したため破談となった。
ケルンのスポーツ・マネージングディレクター、トーマス・ケスラー氏は以前、「少なくとも私が話し合う用意がある範囲では、その方向で進んでいる」と交渉を認めていた。
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エル・マラの今後はどうなる？
ドルトムントは依然としてエル・マラに関心を持っている。スカイ・スポーツによると、両クラブが合意すれば移籍も検討しているという。 現在、彼はケルンでトレーニングを続け、2030年までの契約に解除条項はない。昨季36試合で13ゴール5アシストをマークした注目のフォワードは、去就が決まるまでブンデスリーガ屈指の移籍話題であり続ける。
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