ボルシア・ドルトムントがブレントフォードのターゲット選手に4200万ユーロの低額オファーを提示し、ブンデスリーガのライバルクラブが怒っている。

ドルトムントが関心を示しても、ケルンは要求額を下げず、移籍金はブレントフォードの以前のオファーと同程度だと主張。ワグナー監督は「エル・マラ」の姿勢に影響はないと強調した。

同監督はスカイ・スポーツに対し、「彼はここにいる。1.FCケルンの選手として毎日全力を尽くしている。昨日長い話し合いをした。彼はあらゆることに全身全霊を注ぎ、自分が何に取り組むべきかを正確に把握している。今まさにそれを実践しており、あらゆるタックルに積極的に関与し、守備面でも貢献していることが見て取れる」と語った。

さらにワグナー監督は「彼は毎日FCケルンの選手として全力で取り組んでおり、他の選手やスタッフに心がここにあると感じさせない」と語った。

「我々は大人だし、率直に話せる関係だ。夏にいくつかのクラブが興味を示していたことも共有している。だが今は、サイードはここ、トレーニングピッチにいる。数週間もここにいるだろう。彼からは、他のことを考えている印象は全く感じられない。もし何か問題が起きたら、座って話し合えばいい。」