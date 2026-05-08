ドルトムントとの関係を正式に断ったケールは、今夏トッテナム・ホットスパーのシニアスカウト職の最有力候補と見なされている。ドルトムントは、信頼する運営パートナーを失ったコヴァチ監督を支え、過渡期の再建を進める。クラブは金曜夜のフランクフルト戦という試練に立ち向かい、ブック新体制での重要移籍市場を前に勢いを維持したい。