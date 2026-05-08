AFP
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ボルシア・ドルトムントがディレクターとの契約解除で合意。これにより、トッテナム移籍が噂されるニコ・コヴァチ監督は味方を失った。
BVBとケールが金銭面で完全合意
スカイの報道によると、ドルトムントとケールは2027年までの契約を「公正かつクリーン」に解除することで合意した。 選手・役員として24年間クラブに尽くした46歳のケーレは3月22日に契約満了となり、後任にはオーレ・ブックが就いている。
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最終的な退職金および支払額
ケール本人は交渉の詳細を語らなかったが、地元メディアによると、退団の条件は明らかになった。ビルト紙は、未払い給与約200万ユーロを含む和解金約150万ユーロが支払われると報じた。この合意で彼は法的・金銭的な未解決問題を抱えることなく、次のステップに進める。
伝説の人物との別れ
ドルトムントで3度のブンデスリーガ制覇と2012年の国内2冠を達成したケール。彼の退団は、一つの時代の終わりだ。 スカイ・スポーツ・ドイツによると、金曜のホーム最終戦（対アイントラハト・フランクフルト）で公式な送別会が開かれる。退団するニクラス・ズーレ、ユリアン・ブラントと共に、ケーレは「イエロー・ウォール」の前でファンに別れを告げる。
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ロンドンがケールを呼んでいる
ドルトムントとの関係を正式に断ったケールは、今夏トッテナム・ホットスパーのシニアスカウト職の最有力候補と見なされている。ドルトムントは、信頼する運営パートナーを失ったコヴァチ監督を支え、過渡期の再建を進める。クラブは金曜夜のフランクフルト戦という試練に立ち向かい、ブック新体制での重要移籍市場を前に勢いを維持したい。