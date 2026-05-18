ドルトムントが注目するのはアーセナルのヌワネリだけではない。ヘルタ・ベルリンの16歳、ケネット・アイヒホルンも注目の的だ。マンチェスター・シティ、バイエルン・ミュンヘン、バイエル・レバークーゼンなど強豪が競う中、ドルトムントも獲得を目指している。ブック監督は会見で「彼は創造性豊かだ。よく知っているし、気に入っている」と語り、クラブのスカウト網の充実を強調した。

ブック監督は「彼には確かな創造性がある。我々は彼のことをよく知り、気に入っている。多くのクラブ同様、我々も高く評価している。だがそれ以外については様子を見守る必要がある」と語った。

報道によると移籍金は900万ユーロで、契約金や年俸を合わせると同年代選手としては巨額投資となる見込みだ。