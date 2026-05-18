Getty Images Sport
翻訳者：
ボルシア・ドルトムントがジャドン・サンチョの獲得を断念、アーセナルの選手が代替候補に。
戦術変更が定着し、サンチョへの関心は低下している。
ドルトムントは新戦術を模索中で、サンチョ獲得を「一時保留」にした。イングランド代表FWはBVBと縁があるものの、現体制の長期的なニーズを再評価する中で交渉は停滞。夏の後半に再浮上する可能性はあるが、新スポーツディレクターのブック氏にとって当面の優先事項ではない。
ドルトムントは3バックを重視し、ウインガーよりサイドに展開できる「10番」タイプの獲得を優先している。ブックはスカイ・スポーツに「時期は不明だが、 コーチングスタッフを含め、我々は皆、プレシーズン準備が始まる前に、あと1、2人の補強ができればと望んでいる」と語った。
- AFP
ヌワネリが最有力候補に浮上
退団するブラントの後任を探しているドルトムントが、アーセナルの19歳MFヌワネリに再注目している。マルセイユへのレンタル移籍を終えようとしている彼は、BVB首脳陣の関心を再び集めている。クラブは中盤で創造性豊かなゲームメーカーを求めており、ブックGMが獲得の可能性を打診中だ。
1年前、ヌワネリはアーセナルと2030年まで契約延長し、ドルトムントは獲得を逃した。本人はブンデスリーガ移籍に前向きだが、アーセナルの高額な移籍金と再レンタル実現の難しさから交渉は複雑だ。それでも、彼は依然として魅力的な候補である。
ヘルタの逸材をめぐる争い
ドルトムントが注目するのはアーセナルのヌワネリだけではない。ヘルタ・ベルリンの16歳、ケネット・アイヒホルンも注目の的だ。マンチェスター・シティ、バイエルン・ミュンヘン、バイエル・レバークーゼンなど強豪が競う中、ドルトムントも獲得を目指している。ブック監督は会見で「彼は創造性豊かだ。よく知っているし、気に入っている」と語り、クラブのスカウト網の充実を強調した。
ブック監督は「彼には確かな創造性がある。我々は彼のことをよく知り、気に入っている。多くのクラブ同様、我々も高く評価している。だがそれ以外については様子を見守る必要がある」と語った。
報道によると移籍金は900万ユーロで、契約金や年俸を合わせると同年代選手としては巨額投資となる見込みだ。
- AFP
予算制約下における戦略的計画
クルゼイロのカウア・プラテスとレッドブル・ザルツブルクのディフェンダー、ジョアン・ガドゥ（移籍金約2400万ユーロ）を獲得したドルトムントは、予算が制限されている。それでもクラブは補強の余地があると主張する。ブック監督は、創造性豊かな攻撃手に加え、ゲームメイクできる守備的MFも探している。