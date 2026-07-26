ボルシア・ドルトムントがさらに動きを明確にしたことで、ミランにとってはレーシング・ゲンク所属の2007年生まれのトップ下、コスタス・カレタスへとつながるルートが、より難しくなってきた。 ドイツのクラブが日本ツアー出発前に行った最後のテストマッチ後、スポーツディレクターのニルス＝オレ・ブックは、移籍市場での最優先事項はチームの攻撃力の向上であり、その部門に2人の補強を加えることだと認めた。
翻訳者：
ボルシア・ドルトムントがコンスタンティノス・カレツァス獲得へ詰めに入っている。スポーツディレクターのブックがヘンクとの決定的な会談を準備、ミランに関して伝わっていることとは。
ブックSDのコメント
ケルンのFWサイド・エル・マラに関する根強い噂についてSky Deutschlandに語ったオーレ・ブックは、ドルトムントの補強戦略について次のように答えた。「原則として、ボルシア・ドルトムントの選手ではない選手について、我々がコメントしないことは皆さんご存じだと思う。クラブがこれほど情報を閉ざしているのはうれしいことだ。もう何も漏れなくなるからね。ここ数日で出回った誤った情報の量は本当に相当なものだった」。そして話は今後の具体的なターゲットへと及ぶ。「本当はすでに攻撃的な選手を1人獲得したかったが、最終的には市場の原理も考慮しなければならないし、時流にも合わせなければならない。タイミングは極めて重要だ。我々は前線の2つのポジションで何を求めているか分かっている」。
決定的なミッション？
すでにカリム・アデイェミ（バルセロナへ移籍）を失い、さらにユリアン・ブラントとも近日中に正式に別れる見通しのボルシア・ドルトムント。リーズが強い関心を示す中、クラブはエル・マラとカレツァスを自チームにとって理想的な2つのプロフィールと見定めており、ギリシャ人選手については近く重要な進展が見込まれている。実際、オレ・ブックはチームとともにアジアへ向かわず、月曜から火曜にかけてベルギーへ飛び、ヘンク首脳陣と再び会談して交渉の成立を目指す。
交渉
レーシングは値引きに応じるつもりはなく、カレツァスを確実に3500万ユーロで売却するという立場を崩していない。一部ボーナスによって、その額は4000万ユーロまで上がる可能性がある。 一方、送り返されたボルシア・ドルトムントの最新オファーは3000万ユーロ＋500万ユーロだった。Sky Deutschlandによれば、そうした経緯だ。提示額の引き上げが必要になる一方で、ドイツのクラブは2031年6月までの契約で選手本人とすでに合意に達していることを後押し材料として生かしたい考えだ。
ミランの立場
現時点で、ベルギーおよびギリシャの複数メディアによればカレツァスのプロフィールを高く評価しているミランは、（中央のFWの後ろで起用する左利きのトップ下を求めるルベン・アモリムの要望にも完璧に合致する選手だが、）不利な立場にある。ゴンサロ・ラモスとマリオ・ヒラの獲得に約1億ユーロを投じた後、ミランは現在、枠を空けて資金を確保するために、まずは放出案件の整理に注力している。中でも最優先となっているのがラファ・レオンの去就だ。同選手を巡ってはガラタサライとフェネルバフチェによる移籍市場でのダービーが起きている。この状況が動かない限り、ミランが新たな補強に向けて具体的に動く可能性は低く、その結果としてドルトムントがカレツァス獲得に本格的に踏み込む可能性が高まっている。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。