ケルンのFWサイド・エル・マラに関する根強い噂についてSky Deutschlandに語ったオーレ・ブックは、ドルトムントの補強戦略について次のように答えた。「原則として、ボルシア・ドルトムントの選手ではない選手について、我々がコメントしないことは皆さんご存じだと思う。クラブがこれほど情報を閉ざしているのはうれしいことだ。もう何も漏れなくなるからね。ここ数日で出回った誤った情報の量は本当に相当なものだった」。そして話は今後の具体的なターゲットへと及ぶ。「本当はすでに攻撃的な選手を1人獲得したかったが、最終的には市場の原理も考慮しなければならないし、時流にも合わせなければならない。タイミングは極めて重要だ。我々は前線の2つのポジションで何を求めているか分かっている」。