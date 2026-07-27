ボルシア・ドルトムントがさらに踏み込んだ姿勢を見せたことで、ミランにとっては、ヘンクに所属する2007年生まれの攻撃的MFコスタス・カレツァスにつながるルートが、より難しくなっている。 ドイツのクラブが日本ツアー出発前に行った最後のテストマッチの後、スポーツディレクターのニルス＝オーレ・ブックは、移籍市場における最優先事項がチームの攻撃面のポテンシャルを高めることであり、その部門に2人の補強を加えることだと認めた。
翻訳者：
ボルシア・ドルトムントがコンスタンティノス・カレツァス獲得に向けて動きを強めている。スポーツディレクターのブックはヘンクとの決定的な会談を準備中。ミランに関して伝わっていることは。
スポーツディレクターのブック氏のコメント
ケルンのFWサイド・エル・マラに関する根強い噂についてSky Deutschlandで語ったオーレ・ブックは、ドルトムントの補強方針について次のように答えた。「原則として、ボルシア・ドルトムントの選手ではない選手について、我々がコメントしないことは誰もが分かっていると思う。クラブがこれほど情報を外に漏らさない姿勢を示していることをうれしく思う。ここ数日で出回った誤った情報の量は本当にかなりのものだったからだ」。その後、話は今後の具体的なターゲットに及んだ。「本来なら、すでに攻撃的な選手を1人獲得しておきたかったが、最終的には市場の原理も考慮し、時流に合わせていかなければならない。タイミングは極めて重要だ。我々は攻撃の2つのポジションについて、何を求めているかを分かっている」
決定的なミッション？
ボルシア・ドルトムントは、すでにカリム・アデイェミを失っており（バルセロナに移籍）、近くユリアン・ブラントにも正式に別れを告げる見通しだ。リーズが強い関心を示している中、エル・マラとカレツァスをチームにとって理想的な2人の候補として特定しており、とりわけギリシャ人選手については近日中に重要な進展が見込まれている。実際、オーレ・ブックはチームとともにアジア遠征には出発せず、月曜から火曜にかけてベルギーへ向かい、ヘンクの経営陣と再び会談して交渉の成立を目指す。
交渉
Racingは値引きに応じる考えがなく、その立場を崩していない。つまり、Karetsasを確実に3500万ユーロで放出し、いくつかのボーナスによって4000万ユーロに達する条件を求めている。 一方で、送り返されたボルシア・ドルトムントの最後のオファーは3000万ユーロ＋500万ユーロだったと、Sky Deutschlandが伝えている。成立には条件を引き上げた提案が必要となりそうだが、ドイツのクラブは一方で、すでに選手本人と2031年6月までの契約で合意に達していることを追い風にしたい考えだ。
ミランの立場
現時点でミランは、ベルギーとギリシャの情報筋によればカレツァスのプロフィールを高く評価しているものの、（中央のFWの後方に配置する左利きのトップ下を求めるルベン・アモリムの要求にも完璧に合致する）、不利な立場からのスタートとなっている。ゴンサロ・ラモスとマリオ・ヒラの獲得に約1億ユーロを投じたあと、ミランは現在、枠を空けて資金を確保するため、主に放出の成立に注力している。とりわけラファ・レオンの去就だ。同選手をめぐっては、ガラタサライとフェネルバフチェによる移籍市場でのダービーが繰り広げられている。この状況が動かない限り、ミランが新たな補強に向けて具体的に動く可能性は低く、その結果としてドルトムントがカレツァス獲得へ踏み込む可能性を後押しすることになりそうだ。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。