ボルシア・ドルトムントがコンスタンティノス・カレツァス獲得に向けて動きを強めている。スポーツディレクターのブックはヘンクとの決定的な会談を準備中。ミランに関して伝わっていることは。

ケルンのFWサイド・エル・マラに関する根強い噂についてSky Deutschlandで語ったオーレ・ブックは、ドルトムントの補強方針について次のように答えた。「原則として、ボルシア・ドルトムントの選手ではない選手について、我々がコメントしないことは誰もが分かっていると思う。クラブがこれほど情報を外に漏らさない姿勢を示していることをうれしく思う。ここ数日で出回った誤った情報の量は本当にかなりのものだったからだ」。その後、話は今後の具体的なターゲットに及んだ。「本来なら、すでに攻撃的な選手を1人獲得しておきたかったが、最終的には市場の原理も考慮し、時流に合わせていかなければならない。タイミングは極めて重要だ。我々は攻撃の2つのポジションについて、何を求めているかを分かっている」