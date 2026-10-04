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ボルシア・ドルトムントがギリシャに要請、18歳の新星コンスタンティノス・カレツァスをドイツ戦前に休養させるよう懇願
ドルトムントが過密日程への懸念を表明
ドルトムントは異例の対応として、カレツァスのプレー時間についてより慎重なアプローチを求め、ギリシャ代表の首脳陣に連絡を取った。18歳の同選手はクラブと代表の双方で不可欠な存在となっているが、BVB首脳陣は若手に蓄積する身体的負担を警戒している。『Sky Sports』の報道によれば、ブンデスリーガのクラブは、この選手を先を見据えつつ節度を持って起用するよう具体的に要請したという。
カレツァスは直近のネーションズリーグでギリシャ代表の主力としてプレーし、ここまで3試合すべてで先発している。その持久力がとりわけ試されたのが、ギリシャがドイツを破る歴史的勝利を収めた一戦で、このティーンエイジャーは90分間フル出場した。ドルトムントの今回の働きかけは微妙なタイミングで行われた。クラブは、自軍の才能が国際舞台で成功する誇りと、国内シーズンに向けて万全の状態を維持させる現実的な必要性との間でバランスを取っている。
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中断明けの厳しい復帰に備える
この要請の切迫した背景には、選手がウェストファリアに戻った後に待ち受ける過密日程がある。ドルトムントは、ギリシャが代表活動を終えてからわずか5日後の金曜夜に、重要な一戦でブレーメンをホームに迎える予定であり、準備と回復に充てられる時間は極めて限られている。
カレツァスは負傷離脱から復帰したばかりであるため、ドルトムントの首脳陣はそのコンディションの保護を徹底したい考えだ。クラブ上層部は、この代表ウィーク中の負荷を可能な限り抑え、疲労や過度な負担による再発のリスクを防ぐことを強く望んでいる。
代表監督がドルトムントに反応
ジグナル・イドゥナ・パルクから正式な要請があったにもかかわらず、ギリシャ代表のイバン・イバノビッチ監督がドルトムントの望みをかなえる可能性は低いようだ。指揮官はこの状況について言及し、代表チームの必要性が引き続き自身の最優先事項であることを明確にした。クラブと各協会の間で対話が行われていることは認めつつも、選手選考と自国を代表する者に課される期待については断固とした姿勢を示した。
「各協会は毎週、欧州のクラブと連絡を取っている」とイバノビッチ監督は述べた。「私がここで代表監督になって以来、われわれに特別扱いを求めてきた欧州のクラブはまだない。また、すべての選手が自国代表でプレーしたいと考えているのは極めて明らかだ。私が監督である限り、例外はない」
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需要が高まる新星
この膠着状態は、ギリシャ代表におけるカレツァスの重要性が高まっていることを浮き彫りにしている。カレツァスはすでに欠かせない先発選手となっている。一方、ドルトムントはブレーメン戦に集中しているが、イバノビッチは今週日曜にテッサロニキで行われるドイツとの重要な再戦に向けて準備を進めている。ギリシャの各メディアは、BVBの要請にもかかわらず、このティーンエイジャーがその試合でも先発11人に名を連ねる可能性が高いと伝えている。
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