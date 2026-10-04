ジグナル・イドゥナ・パルクから正式な要請があったにもかかわらず、ギリシャ代表のイバン・イバノビッチ監督がドルトムントの望みをかなえる可能性は低いようだ。指揮官はこの状況について言及し、代表チームの必要性が引き続き自身の最優先事項であることを明確にした。クラブと各協会の間で対話が行われていることは認めつつも、選手選考と自国を代表する者に課される期待については断固とした姿勢を示した。

「各協会は毎週、欧州のクラブと連絡を取っている」とイバノビッチ監督は述べた。「私がここで代表監督になって以来、われわれに特別扱いを求めてきた欧州のクラブはまだない。また、すべての選手が自国代表でプレーしたいと考えているのは極めて明らかだ。私が監督である限り、例外はない」