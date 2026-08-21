Buzzi
翻訳者：
ボボ・ヴィエリがR9の衝撃秘話を明かす「トレーニングで“フェノーメノ”を本当に止められなくて、思わず大笑いした！」
“怪物”とタッグを組む
ヴィエリが1999-2000シーズンを前にインテルへ移籍した際、そこには1つの明確な目的があった。ロナウドとプレーすることだ。ブラジル人スターはすでに2シーズン前にクラブへ加入しており、絶対的なアイコンとしての地位を確立していた。ヴィエリの加入は、たちまちインテルを支えるファンの期待を爆発的に高めた。
紙の上では、ヴィエリ＝ロナウドのコンビは世界サッカー界で最も危険な攻撃デュオ、そしておそらくインテルの歴史全体を見渡しても屈指の存在になると目されていた。両者が備える最高峰の実績は、イタリアとヨーロッパのフットボールを完全に支配するとの大きな期待を生み出していた。
- Gribaudi/ImagePhoto
プレー不能なほどの見事さに笑う
ビエリは『The Late Run』で、新たなチームメイトがどれほど特別な存在なのかを最初のトレーニングで悟った、まさにその瞬間を振り返った。ロナウドがいとも簡単にDFをかわし、どこからでも得点を決める姿を見て、ビエリは笑ってしまうほどあ然としたという。
「彼は中盤でボールを受けると、全員をドリブルで抜き去って得点してしまうんだ」とビエリは振り返った。「僕はただ笑い始めてしまって、誰かに『なんで笑ってるんだ？』と聞かれた。そこで僕は『実際に彼を見たのか？』と返したんだ。彼はベン・ジョンソンのように速く、信じられない技術もあった。止めることなんて、とてもできなかったよ」
悲劇的なまでに短いパートナーシップ
その天文学的なポテンシャルにもかかわらず、ロナウドを悩ませ続けた度重なる負傷によって、ピッチでは厳しい現実に直面した。悲劇的にも、この2人がともに主要タイトルを獲得することはなく、ピッチで同時にプレーしたのは合計11試合にとどまった。
2人がともにプレーした667分間で、共同で関与したゴールはわずか3点だった。その内訳は、ロナウドのアシストから生まれたビエリの2ゴールと、ビエリのお膳立てから決まったロナウドの1ゴールだった。
- Buzzi
一時代の終焉
2002-2003シーズンを迎えるにあたり、ロナウドがインテルを離れてレアル・マドリーへの移籍を選んだことで、両者の協力関係は突然終わりを迎えた。この注目の退団によって、そのコンビは早すぎる幕切れとなり、最終的にはファンに「もし実現していたらどうなっていたのか」という思いを残した。
ピッチをともにした時間は極めて限られていたとはいえ、ビエリにとって、サッカー史上屈指の才能の持ち主の一人と並んでプレーした記憶は今なお鮮明である。インテルでの束の間の共闘は、サッカー史における究極の「もしも」の物語の一つとして残っている。
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