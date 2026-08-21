ヴィエリが1999-2000シーズンを前にインテルへ移籍した際、そこには1つの明確な目的があった。ロナウドとプレーすることだ。ブラジル人スターはすでに2シーズン前にクラブへ加入しており、絶対的なアイコンとしての地位を確立していた。ヴィエリの加入は、たちまちインテルを支えるファンの期待を爆発的に高めた。

紙の上では、ヴィエリ＝ロナウドのコンビは世界サッカー界で最も危険な攻撃デュオ、そしておそらくインテルの歴史全体を見渡しても屈指の存在になると目されていた。両者が備える最高峰の実績は、イタリアとヨーロッパのフットボールを完全に支配するとの大きな期待を生み出していた。