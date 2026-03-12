クリスチャン・ヴィエリが膝の手術を受けるために入院した。この件について、元ストライカー自身がインスタグラムのストーリーでフォロワーたちに説明した。ボボは病院のベッドで写真を撮られ、皆を安心させるとともに、長らく悩まされていた骨片が除去された様子も公開した。
ボボ・ヴィエリが病院に入院：手術を受け、小さな骨を取り除いた
穏やかな表情で、指で勝利のサインを真似しながら、元インテルFWはこうコメントした。「膝を動き回っていた小さな骨を取り除いたんだ！」 その骨片は小石ほどの大きさで、透明な容器に入れられていた。ヴィエリの手術は成功裏に終了し、彼は短期間の療養を経て間もなく退院できる見通しだ。「1か月後には次のパデル大会に出場できるよ」と彼は皮肉を込めてコメントした。
- その時代を代表する最高のストライカーの一人であるヴィエリは、セリエAで264試合に出場し142ゴールを記録。14シーズンにわたり、7つの異なるクラブ（トリノ、アタランタ、ユヴェントス、ラツィオ、インテル、ミラン、フィオレンティーナ）でプレーした。現在はDAZNの解説者として、リーグのビッグマッチを解説している。
