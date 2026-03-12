ボボ・ヴィエリが病院に入院：手術を受け、小さな骨を取り除いた

穏やかな表情で、指で勝利のサインを真似しながら、元インテルFWはこうコメントした。「膝を動き回っていた小さな骨を取り除いたんだ！」 その骨片は小石ほどの大きさで、透明な容器に入れられていた。ヴィエリの手術は成功裏に終了し、彼は短期間の療養を経て間もなく退院できる見通しだ。「1か月後には次のパデル大会に出場できるよ」と彼は皮肉を込めてコメントした。