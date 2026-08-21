Buzzi
翻訳者：
ボボ・ヴィエリが明かすR9の真実「だって、練習で“フェノーメノ”を文字通り止めることなんてできなかったから、思わず大笑いしたよ！」
フェノーメノとタッグを組む
ヴィエリが1999-2000シーズンを前にインテルへ移籍した時、その目的はただ一つ、ロナウドとともにプレーすることだった。ブラジルのスターはすでに2シーズン前にクラブへ加入し、絶対的なアイコンとしての地位を確立していた。ヴィエリの加入は、たちまちインテルの熱心なファンの期待を一気に高めた。
紙の上では、ヴィエリ＝ロナウドのコンビは世界サッカー界で最も危険な攻撃デュオであり、そしておそらくインテルの歴史全体を通じてもそうだとうたわれた。両者が併せ持つ最高峰の実績は、彼らがイタリアとヨーロッパのサッカーを完全に支配するという非常に大きな期待を生み出した。
- Gribaudi/ImagePhoto
プレー不可能なほどの妙技に笑う
ビエリは『The Late Run』で、新たなチームメイトがどれほど特別な存在かを最初のトレーニングで悟ったまさにその瞬間を振り返った。ロナウドがいとも簡単にDFをかわし、どこからでも得点を決める姿を見て、ビエリは笑ってしまうほどあ然としたという。
「彼は中盤でボールを受けると、全員をドリブルで抜き去って得点するんだ」とビエリは振り返った。「私はただ笑い始めてしまって、誰かに『なんで笑っているんだ？』と聞かれた。私は『実際に彼を見たのか？』と答えたよ。彼はベン・ジョンソンのように速く、信じられない技術を持っていた。どうやっても止められなかった」
悲劇的なまでに短いコンビ関係
途方もない可能性を秘めていたにもかかわらず、ロナウドを悩ませ続けた度重なる負傷により、ピッチでは厳しい現実に直面した。悲劇的にも、この2人がともに主要タイトルを勝ち取ることはなく、同時にピッチに立ったのは合計11試合にとどまった。
2人が共有した667分間で、2人による得点関与はわずか3ゴールだった。その内訳は、ロナウドのアシストから生まれたヴィエリの2得点と、ヴィエリのお膳立てから決まったロナウドの1得点である。
- Buzzi
一時代の終焉
2002-2003シーズンを迎えるにあたり、ロナウドがインテルを離れてレアル・マドリーへ移籍することを選んだことで、2人の協力関係は突然終わりを迎えた。その注目の退団によって、ファンに「もしも」を思わせるパートナーシップは、結果的に早すぎる形で幕を閉じた。
ともにピッチに立った時間は極めて限られていたものの、ビエリにとって、サッカー史上屈指の才能の持ち主の1人と並んでプレーした記憶は今なお鮮明に残っている。インテルでのつかの間の共闘は、サッカーの歴史における究極の「もしも」の物語の1つとして残っている。
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