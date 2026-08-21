ヴィエリが1999-2000シーズンを前にインテルへ移籍した時、その目的はただ一つ、ロナウドとともにプレーすることだった。ブラジルのスターはすでに2シーズン前にクラブへ加入し、絶対的なアイコンとしての地位を確立していた。ヴィエリの加入は、たちまちインテルの熱心なファンの期待を一気に高めた。

紙の上では、ヴィエリ＝ロナウドのコンビは世界サッカー界で最も危険な攻撃デュオであり、そしておそらくインテルの歴史全体を通じてもそうだとうたわれた。両者が併せ持つ最高峰の実績は、彼らがイタリアとヨーロッパのサッカーを完全に支配するという非常に大きな期待を生み出した。