ズボニミール・ボバンは、ミランとクロアチア代表の元MFで、ミランの元幹部、そして現在はディナモ・ザグレブの会長を務めている。『Sky Sport』で、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第1節でインテルがレアル・マドリーの本拠地で喫した敗戦についてコメントした。以下、『FcInter1908』が伝えた同氏の言葉。





「欧州の舞台で見せるインテルには、より大きなクラブと渡り合うために何かが足りない、という印象がある。今夜もそれが見えた。レアルは奇妙で組織立っておらず、バランスもあまり良くなかったが、前線には大きなクオリティーがあった。そして最終的には、多くのチャンスを作った末に試合に勝った。インテルにもチャンスはあったし、その一方で、レアル相手のパフォーマンスは個性の表れ、そしてベルナベウに乗り込んで前半を支配したチームのある種の力強さの証明だと考えることもできる。後半はそうではなく、レアルが大きく突き放していてもおかしくなかった。 前半のインテルはしっかり渡り合っていた。だが必要だったのは正確さだ。それがハイレベルな舞台では違いを生む。インテルには正確さがなかった。最終的にレアルの勝利は十分に理由のあるものだったが、引き分けの方がより妥当だっただろう」



