あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ボバン「インテルには何かが足りない。モウリーニョは守備偏重の中で道を見失った」

ジョゼ・モウリーニョ
レアル・マドリー
インテル

クロアチア人選手が、チャンピオンズリーグのレアル・マドリー対インテル戦（2-1）について『スカイ』でコメントした。

ズボニミール・ボバンは、ミランとクロアチア代表の元MFで、ミランの元幹部、そして現在はディナモ・ザグレブの会長を務めている。『Sky Sport』で、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第1節でインテルがレアル・マドリーの本拠地で喫した敗戦についてコメントした。以下、『FcInter1908』が伝えた同氏の言葉。


欧州の舞台で見せるインテルには、より大きなクラブと渡り合うために何かが足りない、という印象がある。今夜もそれが見えた。レアルは奇妙で組織立っておらず、バランスもあまり良くなかったが、前線には大きなクオリティーがあった。そして最終的には、多くのチャンスを作った末に試合に勝った。インテルにもチャンスはあったし、その一方で、レアル相手のパフォーマンスは個性の表れ、そしてベルナベウに乗り込んで前半を支配したチームのある種の力強さの証明だと考えることもできる。後半はそうではなく、レアルが大きく突き放していてもおかしくなかった。 前半のインテルはしっかり渡り合っていた。だが必要だったのは正確さだ。それがハイレベルな舞台では違いを生む。インテルには正確さがなかった。最終的にレアルの勝利は十分に理由のあるものだったが、引き分けの方がより妥当だっただろう」


  • 続いて、モウリーニョについては次のように語った。「モウリーニョは、この数年で失ったものすべて、つまり私たちが見てきたものを証明しなければならない。私たちは、以前よりもはるかに集中を欠き、違ったモウリーニョを見てきたし、かつてのようなサッカーを二度とできていなかった。 守備的なスタイルに埋没してしまい、 他者を壊すことには向かっても、かつてのレベルを維持できるようなゲームを築くことはなかった。 今の彼は以前より集中し、しっかりしているように見える。成熟した。新たな経験をうまく生きている。ただ、バルセロナは今のところレアル・マドリーよりかなり先を行っている」

    • 広告

    この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
ラ・リーガ
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA
ラージョ・バジェカーノ crest
ラージョ・バジェカーノ
RAY
セリエ A
インテル crest
インテル
INT
ウディネーゼ crest
ウディネーゼ
UDI