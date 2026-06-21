ボノが逃したチャンス…ブアディのレアル・マドリード行きは実現するのか？

各ワールドカップでは、若手スターが世界舞台で存在感を示し、欧州ビッグクラブの補強方針を変える。
2026年の大会では、モロッコのアイユーブ・ブアディがその候補に挙げられている。
18歳の彼は2試合でトップレベルで通用する実力を示した。ブラジルとの引き分け、スコットランドへの勝利で、モロッコ代表を厳しい組から突破させた。
各ワールドカップでは、若手スターが世界舞台で存在感を示し、欧州ビッグクラブの補強方針を変える。
2026年の大会では、モロッコのアイユーブ・ブアディがその候補に挙げられている。
18歳の彼は2試合でトップレベルで通用する実力を示した。ブラジルとの引き分け、スコットランドへの勝利で、モロッコ代表を厳しい組から突破させた。
ブアディのプレーは、若手選手としての好パフォーマンスを超え、ピッチで存在感を示す真の実力を示した。
ブラジル戦では、リール所属の彼はカシミーロ、ファビーニョ、ブルーノ・ジマライシュと対等に渡り合い、ボール奪取、攻撃の組み立て、試合のペースコントロールで中盤を支配した。
スコットランド戦でも同じ光景が繰り返され、モロッコ代表の中盤支配を支え、ブラジル戦が偶然ではなかったことを証明した。
この若手選手の活躍は欧州ビッグクラブのスカウトの目にも留まった。
ここ数週間、リヴァプールやバイエルンなど複数ビッグクラブが関心を示したが、レアル・マドリードも交渉に本格参入した。
スペインの報道によると、レアル・マドリード首脳陣は来夏の獲得に向け本格的に動き出す方針だ。
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ただし、移籍の可否は移籍金やリールの売却意思だけでなく、複数の要因に左右される見込みだ。
クラブはW杯で価値が急上昇したことを把握しており、大会後に複数のクラブが争奪戦を繰り広げる可能性もある。公開入札状態になる恐れもあるが、最終判断は選手自身が決める。
とはいえ、最終決定権は選手自身にある。わずか18歳で名門クラブへの移籍という稀有なチャンスをブアディは手にしているのだ。
興味深い皮肉だ。ブアディのレアル・マドリード移籍の可能性は、モロッコサッカーの別のエピソードを思い起こさせる。
2023年夏、ティボー・クルトワの負傷でレアル・マドリード移籍目前だったヤシン・ブノは、最終的にアル・ヒラル（サウジアラビア）を選んだ。その決断の背景には、プロジェクト内容と提示された条件があった。
それから3年、ブアディも同じチャンスに直面している。だが彼はキャリアの初期にあり、トップ選手として名を上げる段階にある。