ボノが逃したチャンス…ブアディのレアル・マドリード行きは実現するのか？

この若手選手の活躍は欧州ビッグクラブのスカウトの目にも留まった。

ここ数週間、リヴァプールやバイエルンなど複数ビッグクラブが関心を示したが、レアル・マドリードも交渉に本格参入した。

スペインの報道によると、レアル・マドリード首脳陣は来夏の獲得に向け本格的に動き出す方針だ。

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ただし、移籍の可否は移籍金やリールの売却意思だけでなく、複数の要因に左右される見込みだ。

クラブはW杯で価値が急上昇したことを把握しており、大会後に複数のクラブが争奪戦を繰り広げる可能性もある。公開入札状態になる恐れもあるが、最終判断は選手自身が決める。

とはいえ、最終決定権は選手自身にある。わずか18歳で名門クラブへの移籍という稀有なチャンスをブアディは手にしているのだ。