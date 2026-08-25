あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
Grabara WolfsburgGetty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ボニエク「ユヴェントス、グラバラはヴィカーリオより上だ。本物のGKだ」

ユヴェントス
カミル・グラバラ
セリエ A

元ポーランド代表MFが、ユベントスの新GKとなった同胞について語った。

ズビグニェフ・ボニエクは1956年生まれのポーランド人で、1982年から1985年までユヴェントスでプレー。『Tuttomercatoweb』のラジオ番組に出演し、同胞のカミル・グラバラについて語った。1999年生まれのGKで、新たにユヴェントスに加わった選手について、次のように話している。「グラバラは非常に優れたGKだ。しなやかさがあり、デンマークとドイツですでに経験も積んでいる。私の考えでは、ヴィカーリオより上だ。本物のGKだよ

  • ボニエクはイタリアではローマでもプレーしており、現在はUEFA副会長を務めている。その上で、こう付け加えた。「スパレッティにとって、高いレベルのGKが2人いることは間違いなく大きなプラスだ」。ヴォルフスブルクから加入したグラバラは、リヴァプール、オーフス、ハダースフィールド・タウン、コペンハーゲンでもプレーした。ポーランド代表では通算6試合に出場している。

    • 広告

    この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
セリエ A
ユヴェントス crest
ユヴェントス
JUV
パルマ crest
パルマ
PAR