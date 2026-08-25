ズビグニェフ・ボニエクは1956年生まれのポーランド人で、1982年から1985年までユヴェントスでプレー。『Tuttomercatoweb』のラジオ番組に出演し、同胞のカミル・グラバラについて語った。1999年生まれのGKで、新たにユヴェントスに加わった選手について、次のように話している。「グラバラは非常に優れたGKだ。しなやかさがあり、デンマークとドイツですでに経験も積んでいる。私の考えでは、ヴィカーリオより上だ。本物のGKだよ」
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翻訳者：
ボニエク「ユヴェントス、グラバラはヴィカーリオより上だ。本物のGKだ」
ボニエクはイタリアではローマでもプレーしており、現在はUEFA副会長を務めている。その上で、こう付け加えた。「スパレッティにとって、高いレベルのGKが2人いることは間違いなく大きなプラスだ」。ヴォルフスブルクから加入したグラバラは、リヴァプール、オーフス、ハダースフィールド・タウン、コペンハーゲンでもプレーした。ポーランド代表では通算6試合に出場している。
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