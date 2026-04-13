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ボディランゲージの専門家が「激怒している」アーセナル監督の振る舞いを分析。ミケル・アルテタは「解任されるだろう」と感じている。
雇用の安定への懸念
アーセナルはホームでボーンマスに2-1で敗れるなど、直近4試合で3敗し、リーグ戦の行方が危ぶまれている。序盤49試合で3敗しかしていなかったチームにとって、今回の不振は大きな後退だ。 行動分析学者ダレン・スタントン氏（「人間嘘発見器」の異名）は、アルテタ監督の試合後の態度から、かつては安泰だった立場が今は危ういことを本人が自覚しているとの分析を示した。
アルテタ監督、ボーンマス戦の敗戦に怒り
スタントン氏によると、アーセナル監督は週末の敗戦後、ストレスと怒りを示す明らかな身体的サインを記者会見で示した。唇を噛みしめるなどの非言語信号は、プロとして振る舞おうとする内面の激しい葛藤を示している。
OLBGのためにこのスペイン人監督の記者会見を分析したスタントン氏はこう説明した。「ボディランゲージ分析家の視点では、ミケル・アルテタのインタビューは興味深かった。 ボーンマス戦の結果だけでなく、最近のチームのパフォーマンスに対する強い怒りが見て取れた。それでも彼は感情を押し殺し、言いたいことを飲み込むように唇を噛んでいた」
内的な苦痛の兆候
分析によると、優勝争いと巨額投資の重圧でアルテタ監督は強い不安を感じているという。スタントンは「まばたきが増え、軽蔑的な表情が見られるのは、エミレーツ・スタジアムでの立場に自信がない証拠だ」と指摘した。
スタントンは「ボーンマス戦の敗北が自身の評価を落とすと理解している。唇を噛む、まばたきの増加、ストレスの表れが見られる。彼はプレッシャーを感じている」と続けた。
軽蔑の表情も顕著だ。数週間前までのチームの状況、多額の投資、現在の結果を踏まえると、解任を覚悟していると思われる。その兆候は明白で、彼の中で大きな内面変化が起きている。精神的に部屋を左右に歩き、不安や苛立ち、怒りを発散させているかのようだ。 アルテタは、自分がもう長くはここにはいないだろうと確信している人物が放つ、あらゆるシグナルを発している。」
- AFP
優勝争いの大詰め
アルテタ監督は4試合1勝の低迷を止め、1試合未消化で6ポイント差を追うマンチェスター・シティにリードを守りたい。 来週日曜のエティハドでの大一番後、アーセナルは4月下旬にニューカッスル、5月にはフルハム、ウェストハム、バーンリー、クリスタル・パレスと戦う。21勝を挙げた好調を取り戻せなければ、優勝争いのプレッシャーで首脳陣の忍耐が限界に達する恐れがある。