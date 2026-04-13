ボディランゲージの専門家が「激怒している」アーセナル監督の振る舞いを分析。ミケル・アルテタは「解任されるだろう」と感じている。

分析によると、優勝争いと巨額投資の重圧でアルテタ監督は強い不安を感じているという。スタントンは「まばたきが増え、軽蔑的な表情が見られるのは、エミレーツ・スタジアムでの立場に自信がない証拠だ」と指摘した。

スタントンは「ボーンマス戦の敗北が自身の評価を落とすと理解している。唇を噛む、まばたきの増加、ストレスの表れが見られる。彼はプレッシャーを感じている」と続けた。

軽蔑の表情も顕著だ。数週間前までのチームの状況、多額の投資、現在の結果を踏まえると、解任を覚悟していると思われる。その兆候は明白で、彼の中で大きな内面変化が起きている。精神的に部屋を左右に歩き、不安や苛立ち、怒りを発散させているかのようだ。 アルテタは、自分がもう長くはここにはいないだろうと確信している人物が放つ、あらゆるシグナルを発している。」