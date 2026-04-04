ボタフォゴは、ジョン・テクスター氏の退任を受け法的措置を講じる中、リヨンに対し1億2500万ユーロの支払いを求めている

報道によると、この数百万ユーロに上る未払い金は、2022年末にボタフォゴがリヨンに対して行った重要な資金援助に起因している。リオデジャネイロを本拠地とする同クラブによると、これらの資金は、銀行から多大な圧力を受けていたリヨンを救済するための融資として提供されたものだという。当時、テクストール氏の持株会社がこのリーグ・アン所属クラブを買収した直後、リヨンは厳しい財政的制裁を受けるリスクに直面していた。

ブラジルクラブによる支援は決定的な役割を果たし、リヨンが行政上の降格を回避し、最終的にヨーロッパリーグへの出場権を獲得することを可能にした。しかし、マルチクラブ・モデルの初期を特徴づけていた協力の精神は、イーグル・グループのパートナー間の摩擦により完全に失われ、その結果、テクストール氏はリヨンでの指導的役割を放棄することとなった。現在のリヨン会長は、協力協定を一方的に破棄し、ネットワーク内の他クラブへの支払いを停止したとして非難されている。