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ボタフォゴは、ジョン・テクスター氏の退任を受け法的措置を講じる中、リヨンに対し1億2500万ユーロの支払いを求めている
内部対立によりイーグル・フットボール・グループが分裂
報道によると、この数百万ユーロに上る未払い金は、2022年末にボタフォゴがリヨンに対して行った重要な資金援助に起因している。リオデジャネイロを本拠地とする同クラブによると、これらの資金は、銀行から多大な圧力を受けていたリヨンを救済するための融資として提供されたものだという。当時、テクストール氏の持株会社がこのリーグ・アン所属クラブを買収した直後、リヨンは厳しい財政的制裁を受けるリスクに直面していた。
ブラジルクラブによる支援は決定的な役割を果たし、リヨンが行政上の降格を回避し、最終的にヨーロッパリーグへの出場権を獲得することを可能にした。しかし、マルチクラブ・モデルの初期を特徴づけていた協力の精神は、イーグル・グループのパートナー間の摩擦により完全に失われ、その結果、テクストール氏はリヨンでの指導的役割を放棄することとなった。現在のリヨン会長は、協力協定を一方的に破棄し、ネットワーク内の他クラブへの支払いを停止したとして非難されている。
- AFP
ボタフォゴの計画に壊滅的な打撃
ボタフォゴにとって、この金銭トラブルの発生時期はこれ以上ないほど不都合なものだった。2024年はブラジル選手権とコパ・リベルタドーレスの両タイトルを獲得するという歴史的なシーズンとなったにもかかわらず、フランス側からの返済がないことが、クラブに深刻な構造的打撃を与えている。クラブの理事会は、フランスのクラブによる債務不履行が、長期的なスポーツプロジェクトを危うくし、移籍市場での活動能力を制限していると表明した。
資金不足により、重要な選手の契約更新が停滞し、新戦力の獲得も頓挫している。最も重大なのは、ボタフォゴの幹部らが、この債務こそが2025年末にクラブに課されたFIFAの移籍禁止処分を直接引き起こした要因であると主張している点だ。新選手の登録ができない状況は、タイトル防衛を目指す南米王者にとって極めて不利な立場に追い込み、その結果、正式な法的措置を講じる決断に至った。
複数のクラブからなるネットワーク全体にわたる債務の拡大
ボタフォゴが提出した法的文書によると、リヨンの金銭的債務はブラジルの国境を越えて広がっていることが示唆されている。リオのクラブは、リヨンがRWDMブリュッセルに対しても約1,200万ユーロの債務を抱えていることを明らかにした。このベルギーのクラブもイーグル・フットボールの傘下にあることから、金銭的協力関係の崩壊が、テクストールのグローバルなサッカー構想の複数の要素に影響を及ぼしていることがうかがえる。
こうした内部合意を体系的に履行しない事態により、「グロリオソ」はネットワークへの忠誠よりも、自らの財政健全性を優先せざるを得なくなった。ボタフォゴがこれらの債務を公に、そして法廷を通じて明らかにしたことは、かつて大陸を越えた人材共有と財政的安定のための革新的なモデルとして謳われた「イーグル・フットボール」プロジェクトの各部門間の関係が、完全に崩壊したことを示唆している。
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ボタフォゴは1セントたりとも取り戻すと誓っている
ボタフォゴは、強い口調の公式声明の中で、法廷への訴えを「後戻りできない」措置であると明言した。同クラブは、自らのスポーツ面での野心を維持するため、フランスの相手クラブに責任を取らせる決意を示している。声明では、数年前に提供した緊急融資の返済をリーグ・アンのクラブが拒否したことによって生じている財政的負担を、もはや容認しないことが強調された。
声明には次のように記されている。「今後、ボタフォゴは取り返しのつかない措置を講じる。当クラブは、オリンピック・リヨンが負っている債務を全額回収し、スポーツプロジェクトの継続性と堅固さを確保するため、あらゆる法的措置を講じる。」法的手続きが開始された今、この2つの歴史あるクラブ間の提携関係は修復不可能な状況にあり、両者は法廷での重大な争いに備えている。