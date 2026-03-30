ボスニア、訓練中のイタリア人兵士：「スパイ」の疑いで告発され、騒動に

一方、防衛当局筋によると、この人物は「スパイ」などではなく、サッカー場と隣接する基地に駐留するイタリア軍兵士であり、単にその場で練習を見学していただけで、他の活動とは一切関係がないという。 同軍人らは欧州連合（EU）の平和維持活動に従事しており、現在は主に「アルテア」ミッションにおいて、地域の安全確保と安定維持のために活動している。 これを受け、ボスニア・ヘルツェゴビナ海軍はEUFORミッションに抗議文を送付する予定だ。ボスニアの施設にある小さな階段に腰を下ろした兵士の写真は国内で広く拡散したが、おそらくはガットゥーゾ監督率いる代表チームとは一切関係なく、単に練習を見学したかっただけの軍人だったとみられる。