明日夜、ゼニツァで行われるボスニア対イタリアのプレーオフ決勝戦を数時間後に控えて、ある事件が浮上した。ボスニアの新聞『Klixba』を引用したSportMediasetの報道によると、イタリア軍のスパイとみられる人物が、ボスニア代表チームの練習場に潜入し、選手たちを撮影していたという。 サラエボの同メディアによると、迷彩服姿のイタリア人兵士が、当初は無害な様子で練習施設の外に待機していたが、その後ポケットからスマートフォンを取り出し、撮影を開始したという。
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ボスニア、訓練中のイタリア人兵士：「スパイ」の疑いで告発され、騒動に
何が起きたのか
これらすべては、FKサラエボがブトミルで行っている合宿での出来事だ。デジョコら選手たちはここで試合に向けた調整を行っている。昨日は雪のためスポーツセンターで練習を行ったが、今日はグラウンドに降り立った。現地メディアは、グラウンドのすぐ隣に基地を置くEUFORの兵士が練習の様子を撮影していることにすぐに気づいた。 問題のイタリア人兵士は、一般公開されていた練習開始から15分が過ぎた後もグラウンド付近に留まっていたようだ。ブトミルはNATO司令部と隣接しており、同司令部には多国籍大隊（MNBN）や、イタリアのカラビニエリを含む憲兵隊員が駐留し、同国における文民・軍事協力（CIMIC）を支援している。
ボスニアの告発
一方、防衛当局筋によると、この人物は「スパイ」などではなく、サッカー場と隣接する基地に駐留するイタリア軍兵士であり、単にその場で練習を見学していただけで、他の活動とは一切関係がないという。 同軍人らは欧州連合（EU）の平和維持活動に従事しており、現在は主に「アルテア」ミッションにおいて、地域の安全確保と安定維持のために活動している。 これを受け、ボスニア・ヘルツェゴビナ海軍はEUFORミッションに抗議文を送付する予定だ。ボスニアの施設にある小さな階段に腰を下ろした兵士の写真は国内で広く拡散したが、おそらくはガットゥーゾ監督率いる代表チームとは一切関係なく、単に練習を見学したかっただけの軍人だったとみられる。