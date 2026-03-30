ボスニア、ジェコ：「ディマルコは誰かを傷つけるつもりはなかったとメッセージをくれたが、イタリアがウェールズを恐れているなら、何かがおかしい」

「ローマ、インテル、フィオレンティーナでプレーした経験があるので、イタリアのことはよく知っています。 準決勝でのPK戦勝利を、アズーリ（イタリア代表）は喜んでいたのか？ 何が起きたかは皆が見ている通りだ。幸いにも注目は別のところへ移った。人それぞれ好みがあるのは当然だ。私は喜べない。決勝でイタリアと対戦するのは避けたかったからだ。それに、特に今日のようなSNS全盛の時代には、物事が誇張されがちだから、慎重かつ賢明でなければならない」。





「なぜイタリアがウェールズでの試合を避けたがっていたのかは分からない。僕たちは恐れずに現地へ行き、勝利した。イタリアは4度のワールドカップ優勝を誇る素晴らしい代表チームだ。もしウェールズでの試合を恐れているなら、何かがおかしい。過去2回のワールドカップ予選を逃した後、今は必死に戦っている。ディマルコからは誰かを傷つけるつもりはなかったとメッセージが来たが、僕としては何の問題もないと返信した」







