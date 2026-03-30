ボスニア対イタリア戦、ムハレモヴィッチに注目：インテルとユヴェントスはすでに接触を開始している

2024年の夏、ユヴェントスはクリスティアーノ・ジュントーリ主導の取引により、ムハレモヴィッチをセリエBのサッスオーロへ、昇格時には買い取り義務が発生する買い取りオプション付きのレンタル移籍で放出した。さらに、将来の移籍金については50％の分配権も獲得した。 サッスオーロのセリエA復帰に伴い、このボスニア人DFは完全移籍を果たし、ユヴェントスは500万ユーロを受け取ったほか、将来サッスオーロが同選手を売却した際の移籍金の半分を受け取る権利も得た。それだけでなく、ユヴェントスが同選手に対して具体的なオファーを出した場合、半額で獲得できる可能性も残されている。 しかし今は、イタリア代表とのプレーオフ決勝が控えている。その後、リーグ戦も終了する。だが夏になれば、ムハレモヴィッチにも（同様に）スポットライトが当たることになるだろう。



