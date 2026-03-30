ワールドカップに視線が注がれる中、（クラブ幹部の）頭には移籍市場が渦巻いている。6月11日から7月19日にかけて米国、カナダ、メキシコで開催される次期ワールドカップへの出場権をかけた最後の関門となるボスニア対イタリア戦には、来シーズンの移籍市場で注目を集める可能性のある選手たちも出場する。 イタリア代表選手だけでなく、ボスニア代表選手の中にも注目すべき存在がいる。ミラノが関心を寄せていたアライベゴビッチは、すでにバイエル・レバークーゼンに所属している（800万ユーロの買い戻し条項が行使された）。また、対戦相手のディフェンスの中心にはタエク・ムハレモビッチがいる。2003年生まれの彼はサッスオーロで好調なシーズンを送っており、すでにトップクラブの注目を集めている。
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ボスニア対イタリア戦、ムハレモヴィッチに注目：インテルとユヴェントスはすでに接触を開始している
インテルとユヴェントスがムハレモヴィッチ獲得へ
実のところ、インテルは1月にライバルに先んじて彼を即座にネラッズーロに迎え入れようと試みていた。マロッタ会長とフィオレンティーナのジョヴァンニ・カルネヴァーリCEO（両者の関係は極めて良好）の間で接触があったが、カルネヴァーリCEOはすべての話し合いを夏まで延期するよう求めた。 数ヶ月後には、交渉の余地があるかどうかを確認するために双方が再び話し合う予定だが、ユヴェントスもこの件に注目している。同クラブは、この選手がプリマヴェーラやネクストジェンに所属していた時期があり、数ヶ月前にすでに最初の問い合わせを行っている。
ユヴェントスとサッスオーロの合意の詳細
2024年の夏、ユヴェントスはクリスティアーノ・ジュントーリ主導の取引により、ムハレモヴィッチをセリエBのサッスオーロへ、昇格時には買い取り義務が発生する買い取りオプション付きのレンタル移籍で放出した。さらに、将来の移籍金については50％の分配権も獲得した。 サッスオーロのセリエA復帰に伴い、このボスニア人DFは完全移籍を果たし、ユヴェントスは500万ユーロを受け取ったほか、将来サッスオーロが同選手を売却した際の移籍金の半分を受け取る権利も得た。それだけでなく、ユヴェントスが同選手に対して具体的なオファーを出した場合、半額で獲得できる可能性も残されている。 しかし今は、イタリア代表とのプレーオフ決勝が控えている。その後、リーグ戦も終了する。だが夏になれば、ムハレモヴィッチにも（同様に）スポットライトが当たることになるだろう。