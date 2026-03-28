では、イタリアがより良いパフォーマンスを発揮し、ワールドカップ出場権を獲得するためには、さらに何が必要だろうか？まず第一に、より高い強度とスピードだ。これらはボスニアが苦手とする要素だが、残念ながらイタリアには欠けている。それはチームの特性によるものであり、またバレラのようなキープレーヤーが現在調子を落としていることも一因だ。 さらに、より予測不可能なプレーも有効だろう。しかし、監督の采配（フォーメーション、ひいては起用選手）によって、その役割はポリターノ一人に委ねられており、彼は北アイルランド戦でもそれほどインスピレーションに溢れていたわけではなかった。そこで、火曜日の試合前夜に広まっていた「ポリターノか、それともパレストラか？」という疑問が、同じ賛否両論の論点とともに再浮上する可能性がある。 ナポリのウイングは、国際経験が豊富で、このような大舞台での重圧にも慣れている。一方、アタランタで鍛えられたカリアリ出身の選手は、ニューバランス・アリーナでの試合終盤にデビューを果たしたが、年齢ゆえの熱意や無鉄砲さ、そして数字（1ゴール4アシスト）をはるかに上回る今シーズンの素晴らしい活躍に支えられた、より高いエネルギーを持っている。 このサイドが試合の行方を左右する可能性があるため、決断はさらに難しい。ボスニア代表の4バックにおいて、アタランタ出身のコラシナツはアーセナルやシャルケ04時代のように本来のポジションに戻るが、左サイドバックとしてプレーするよりも、パラディーノの3バックシステムにおける左中央でのプレーの方が苦戦している。 さらに、カーディフ戦で決定的な活躍を見せた才能あるアラジュベゴビッチ（18歳、現在はザルツブルク所属だがバイエル・レバークーゼンが保有権を持つ）が先発出場する場合についても検討が必要だろう。ポリターノとパレストラのどちらが守備的適性が高いか？ また、ヨーロッパリーグでロウやカンビアギのスピードに翻弄され、すでに苦戦しているマンチーニを助けつつ、攻守のバランスを保てるのはどちらだろうか？