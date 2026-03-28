注意喚起：ボスニアは北アイルランドでもなければ、ウェールズでもない。ベルガモで（精彩を欠きつつも）勝利した試合とは全く異なる展開が待ち受けており、カーディフで戦うはずだった試合とも異なるだろう。英国サッカーの定説からすれば逆説的に聞こえるかもしれないが、我々が対戦するのはウェールズ代表よりもフィジカルに優れ、激しさは劣るものの経験豊富なチームだ。 ベラミー監督の4-2-3-1に比べてより教科書的な4-4-2を採用しており、全体的な技術レベルは低いものの、アラジュベゴビッチとバイラクタレヴィッチには際立った才能があり、ジェコとデミロヴィッチにはより大きな攻撃力がある。デミロヴィッチは、グループステージのルーマニア戦（3-1）とオーストリア戦を怪我で欠場した後、代表に復帰した。 ウィーンでの1-1の引き分けは、試合終了間際に失点したことが、ボスニアをプレーオフへと追いやる決定的な要因となった。
翻訳者：
ボスニア対イタリア戦に向けて：レテギ、ポリターノ、バレラは、エスポジト、パレストラ、クリスタンテよりもワールドカッププレーオフ決勝に出場するに値するだろうか？
ポリターノか、それともパレストラか？
では、イタリアがより良いパフォーマンスを発揮し、ワールドカップ出場権を獲得するためには、さらに何が必要だろうか？まず第一に、より高い強度とスピードだ。これらはボスニアが苦手とする要素だが、残念ながらイタリアには欠けている。それはチームの特性によるものであり、またバレラのようなキープレーヤーが現在調子を落としていることも一因だ。 さらに、より予測不可能なプレーも有効だろう。しかし、監督の采配（フォーメーション、ひいては起用選手）によって、その役割はポリターノ一人に委ねられており、彼は北アイルランド戦でもそれほどインスピレーションに溢れていたわけではなかった。そこで、火曜日の試合前夜に広まっていた「ポリターノか、それともパレストラか？」という疑問が、同じ賛否両論の論点とともに再浮上する可能性がある。 ナポリのウイングは、国際経験が豊富で、このような大舞台での重圧にも慣れている。一方、アタランタで鍛えられたカリアリ出身の選手は、ニューバランス・アリーナでの試合終盤にデビューを果たしたが、年齢ゆえの熱意や無鉄砲さ、そして数字（1ゴール4アシスト）をはるかに上回る今シーズンの素晴らしい活躍に支えられた、より高いエネルギーを持っている。 このサイドが試合の行方を左右する可能性があるため、決断はさらに難しい。ボスニア代表の4バックにおいて、アタランタ出身のコラシナツはアーセナルやシャルケ04時代のように本来のポジションに戻るが、左サイドバックとしてプレーするよりも、パラディーノの3バックシステムにおける左中央でのプレーの方が苦戦している。 さらに、カーディフ戦で決定的な活躍を見せた才能あるアラジュベゴビッチ（18歳、現在はザルツブルク所属だがバイエル・レバークーゼンが保有権を持つ）が先発出場する場合についても検討が必要だろう。ポリターノとパレストラのどちらが守備的適性が高いか？ また、ヨーロッパリーグでロウやカンビアギのスピードに翻弄され、すでに苦戦しているマンチーニを助けつつ、攻守のバランスを保てるのはどちらだろうか？
クリスタンテの出番か？
火曜日の試合に向けて検討すべき点はこれだけではない。 クリスタンテはバランスの良さと投入のタイミングを保証してくれる。彼をバレラの代替案として、先発で起用するか、あるいはインテル所属のバレラがここ最近のフィジカル面、ひいては技術面での不足を露呈した場合に起用するのは理にかなっているだろうか？ ただし、トナリとバレラのポジション交換は除外すべきだろう。バレラは左サイドでは、右サイドで発揮しているような自動的な動きが失われてしまう。これは、フラッテージに右サイドを譲らざるを得なかった試合で彼が多くの困難に直面したことが証明している。
なぜニワトリは道路を渡ったの？
最後に、最大の懸念材料である「レテギか、それともピオ・エスポジトか？」という問題だ。ピオは熱狂的な人気と高揚感に支えられている。エネルギー、力強さ、技術、そして何よりも個性に溢れている。大きな舞台でも動じない。チャンピオンズリーグ、インテル戦やイタリア代表戦でのサン・シーロ、そしてイタリア代表での初先発でユヴェントスやノルウェー相手にゴールを決めた実績がある。 彼を先発で起用することは、彼自身とチームにとって強力なメッセージとなるだろうが、同時に試合中の主要な交代要員を失うことにもなる。ガットゥーゾにとっても、イタリア全土に散らばる6000万人のサポーターにとっても、決して軽視できないジレンマだ。最終的な決断の権限（そして大きな重責）は、リノ（ガットゥーゾ）の手に委ねられている。