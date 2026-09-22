デディッチだけが、この代表ウィーク中にバルバレズ監督が対処を迫られている重要な離脱者ではない。ボスニア代表指揮官はケナン・ブスラジッチにも痛恨の打撃があったことを認め、当初期待されていたよりもはるかに深刻な負傷状況であると明かした。この若いMFは重大な膝の負傷を負い、当面の離脱を余儀なくされており、復帰までほぼ1年に及ぶ見通しとなっている。バルバレズ監督はメディアに対し、この厳しい知らせを次のように伝えた。「ケナン・ブスラジッチも欠くことになる。十字じん帯を断裂したため、9カ月間は試合に出られない」

こうしたコンディション面の懸念を受け、バルバレズ監督はこの短期間のUEFAネーションズリーグ開催期間でもチームの競争力を維持するため、4人の新戦力を加えて陣容の刷新を図った。ベンヤミン・タヒロヴィッチ、アイディン・ハシッチ、アルヤン・マリッチ、ルカ・ジュリッチがA代表に招集されている。中でもジュリッチの選出は特に注目される。ドイツ2部で最近成長を見せ、パーダーボルンでの生活にも順応しているためだ。バルバレズ監督は「何人かに招待状を出した。ベンヤミン・タヒロヴィッチ、アイディン・ハシッチ、アルヤン・マリッチ、そしてパーダーボルンのルカ・ジュリッチを招集した。彼はキャリアにおいて一歩前進し、ブンデスリーガでプレーしている。シーズン序盤は最も重要というわけではなかったが、彼のプレーを見たいし、我々のチームの一員になれるようにしたい」と述べた。