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ボスニア代表のセルゲイ・バルバレス監督、アマル・デディッチのハムストリング負傷悪化でニューカッスル・ユナイテッドを非難
デディッチ、負傷を抱えた起用の賭けが裏目に出て離脱へ
ニューカッスル・ユナイテッドは、DFデディッチが深刻なハムストリング負傷により代表活動を辞退することになったことを受け、その対応をめぐって外部から批判を浴びている。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表の同選手はセント・ジェームズ・パークでの生活に明るいスタートを切っていたが、今月初めのカラバオカップ、ミルウォール戦で初めて表面化した再発性のコンディション問題によって、その前進にブレーキがかかった。
ニューカッスルのメディカルスタッフには当初楽観論もあったものの、その後のプレミアリーグ、リーズ・ユナイテッド戦で同DFを起用した判断は、クラブと代表の双方にとって大きく裏目に出たようだ。同選手はリーズ戦の敗戦で58分までプレーした後に交代を余儀なくされ、バルバレスはこの場面によって、現在のインターナショナルウインドーに向けた代表メンバーの座をこの選手が失ったと考えている。
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代表監督が回復までの見通しを明かす
サラエボでの記者会見に臨んだバルバレスは、タインサイドのクラブによるこの状況の扱いについて、率直に見解を示した。バルバレスは、選手に最初の打撲から回復するための十分な時間が与えられていれば、この負傷は完全に防げたものだったと示唆した。代表チームの指揮官は今回のアクシデントの技術的な側面を詳しく説明し、マグパイズのリーズ・ユナイテッド戦で負ったダメージは、その数日前のミルウォール戦で負った当初の肉離れよりもはるかに深刻だったと指摘。ポーランド、ルーマニア、スウェーデンとの試合で主力を欠くことへの明確ないら立ちものぞかせた。
「アマル・デディッチの負傷の程度について、技術的なことを少し話したい。彼はリーズ戦で負傷を再発させ、その程度は以前よりも大きい。あの試合を休んでいれば、間違いなく今は我々と一緒にいただろうが、こういうことは起こるものだ。離脱期間は3〜4週間になる。今回の4試合には間に合わない」と同氏は述べた。
長期離脱を受けたメンバー再編
デディッチだけが、この代表ウィーク中にバルバレズ監督が対処を迫られている重要な離脱者ではない。ボスニア代表指揮官はケナン・ブスラジッチにも痛恨の打撃があったことを認め、当初期待されていたよりもはるかに深刻な負傷状況であると明かした。この若いMFは重大な膝の負傷を負い、当面の離脱を余儀なくされており、復帰までほぼ1年に及ぶ見通しとなっている。バルバレズ監督はメディアに対し、この厳しい知らせを次のように伝えた。「ケナン・ブスラジッチも欠くことになる。十字じん帯を断裂したため、9カ月間は試合に出られない」
こうしたコンディション面の懸念を受け、バルバレズ監督はこの短期間のUEFAネーションズリーグ開催期間でもチームの競争力を維持するため、4人の新戦力を加えて陣容の刷新を図った。ベンヤミン・タヒロヴィッチ、アイディン・ハシッチ、アルヤン・マリッチ、ルカ・ジュリッチがA代表に招集されている。中でもジュリッチの選出は特に注目される。ドイツ2部で最近成長を見せ、パーダーボルンでの生活にも順応しているためだ。バルバレズ監督は「何人かに招待状を出した。ベンヤミン・タヒロヴィッチ、アイディン・ハシッチ、アルヤン・マリッチ、そしてパーダーボルンのルカ・ジュリッチを招集した。彼はキャリアにおいて一歩前進し、ブンデスリーガでプレーしている。シーズン序盤は最も重要というわけではなかったが、彼のプレーを見たいし、我々のチームの一員になれるようにしたい」と述べた。
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ユヴェントスの若手アラジベゴヴィッチがコンディション面で朗報をもたらす
デディッチとブスラジッチに関するニュースの大半はネガティブなものだった一方で、ユヴェントスの才能ケリム・アラジベゴヴィッチについては、より前向きな最新情報があった。この若き有望株は、ユヴェントスとアタランタの最近の一戦でハーフタイムに交代したことで、再び負傷者危機になるのではないかとの懸念を呼んでいた。しかし、トリノのメディカルスタッフと選手本人との話し合いを経て、バルバレスは今後の代表活動期間に向けたこのMFの出場可否をめぐる不安を和らげることができた。
「昨夜、アラジベゴヴィッチと話した。彼は軽いけがをしていて、股関節に痛みを感じていた。ユヴェントスのドクターが昨夜、彼を診察し、彼はサラエボに向かっている。1日か2日休むかもしれないが、特別なことにはならないはずだ」と指揮官は認めた。
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