昨年1月にWBC世界ヘビー級タイトルを歴史的に獲得したことで、アジト・カバエルは頂点へと上り詰めた。今度はそのベルトを防衛する番だ。
では、34歳のカバエルが再びリングに立つのはいつなのか。SPOXが重要情報をすべてお届けする。
昨年1月にWBC世界ヘビー級タイトルを歴史的に獲得したことで、アジト・カバエルは頂点へと上り詰めた。今度はそのベルトを防衛する番だ。
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11月28日、カバイェルには早くも次なる挑戦が待っている。デュッセルドルフのメルクール・シュピール・アレーナで、王者はアルバニア人のネルソン・ヒサと対戦する。試合開始時間は現時点では未定だ。カバイェルにとっては大きな意味を持つ一戦となる。というのも、WBCタイトルの初防衛戦となるからだ。
この一戦は特別な緊張感をはらんでいる。というのも、ここまで無敗のプロボクサー同士が拳を交えるからだ。カバイェルは27戦全勝で、そのうち19勝がKOによるもの。一方のヒサもいまだ黒星はなく、アルバニア人ボクサーはプロ25戦すべてに勝利し、そのうち23試合を途中決着で終えている。
アギト・カバイエルとネルソン・ヒサの一戦をライブで視聴したい場合は、DAZNで見ることができる。すでに多くのボクシング興行はDAZN UnlimitedおよびDAZN Super Sportsの加入プランに含まれているものの、一部のイベントについてはストリーミング配信者が追加のペイ・パー・ビュー購入を求めている。カバイエルとヒサの対戦についても、別途視聴権の解除が必要となる。追加料金がいくらになるのかについては、現時点でまだ明らかにされていない。
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|アジト・カバイェル
|ネルソン・ヒサ
|1992年9月23日（34歳）
|生年月日／年齢
|1984年9月6日（42歳）
|WBCヘビー級
|タイトル
|ドイツ、レバークーゼン
|出生地
|アルバニア、シュコドラ
|27-0-0（19KO）
|戦績
|25-0-0（23KO）
|1.91m
|身長
|1.96m
|203cm
|リーチ
|201cm
|サウスポー
|構え
|サウスポー