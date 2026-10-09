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Kabayel Sieggetty
翻訳者：

ボクシング：アギト・カバイェルの次戦はいつ？ 次の対戦相手、日程、開催日時、開催地、世界戦、ベルト、テレビ放送およびライブストリーム

アギト・カバイェルはボクシング界のエリートの仲間入りを果たし、次の対戦相手を探している。では、その相手は誰で、試合はいつ行われるのか。SPOXがその答えを示している。

昨年1月にWBC世界ヘビー級タイトルを歴史的に獲得したことで、アジト・カバエルは頂点へと上り詰めた。今度はそのベルトを防衛する番だ。

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では、34歳のカバエルが再びリングに立つのはいつなのか。SPOXが重要情報をすべてお届けする。

  • ボクシング：アギト・カバイェルの次戦はいつ？ 日程、会場、開始時間、対戦相手

    11月28日、カバイェルには早くも次なる挑戦が待っている。デュッセルドルフのメルクール・シュピール・アレーナで、王者はアルバニア人のネルソン・ヒサと対戦する。試合開始時間は現時点では未定だ。カバイェルにとっては大きな意味を持つ一戦となる。というのも、WBCタイトルの初防衛戦となるからだ。

    この一戦は特別な緊張感をはらんでいる。というのも、ここまで無敗のプロボクサー同士が拳を交えるからだ。カバイェルは27戦全勝で、そのうち19勝がKOによるもの。一方のヒサもいまだ黒星はなく、アルバニア人ボクサーはプロ25戦すべてに勝利し、そのうち23試合を途中決着で終えている。

  • ボクシング：アギト・カバイェルの次戦はいつ？ テレビ放送とライブストリーミング

    アギト・カバイエルとネルソン・ヒサの一戦をライブで視聴したい場合は、DAZNで見ることができる。すでに多くのボクシング興行はDAZN UnlimitedおよびDAZN Super Sportsの加入プランに含まれているものの、一部のイベントについてはストリーミング配信者が追加のペイ・パー・ビュー購入を求めている。カバイエルとヒサの対戦についても、別途視聴権の解除が必要となる。追加料金がいくらになるのかについては、現時点でまだ明らかにされていない。

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  • ボクシング：アギト・カバイェルの次戦はいつ？ ボクサーのプロフィール

    • Name：アジト・カバイェル
    • 生年月日：1992年9月23日
    • 出生地：レバークーゼン
    • 国籍：ドイツ
    • 階級：ヘビー級
    • スタイル：サウスポー
    • プロデビュー：2011年6月23日
    • 身長：1.91メートル
    • リーチ：2.03メートル
    • 戦績：27戦（27勝、うち18KO）

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  • アギト・カバイェル対ネルソン・ヒサ、ボクシング：両ファイターのプロフィール

    アジト・カバイェル

     

    		ネルソン・ヒサ
    1992年9月23日（34歳）生年月日／年齢1984年9月6日（42歳）
    WBCヘビー級タイトル


    ドイツ、レバークーゼン出生地アルバニア、シュコドラ
    27-0-0（19KO）戦績25-0-0（23KO）
    1.91m身長1.96m
    203cmリーチ201cm
    サウスポー構えサウスポー