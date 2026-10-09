11月28日、カバイェルには早くも次なる挑戦が待っている。デュッセルドルフのメルクール・シュピール・アレーナで、王者はアルバニア人のネルソン・ヒサと対戦する。試合開始時間は現時点では未定だ。カバイェルにとっては大きな意味を持つ一戦となる。というのも、WBCタイトルの初防衛戦となるからだ。

この一戦は特別な緊張感をはらんでいる。というのも、ここまで無敗のプロボクサー同士が拳を交えるからだ。カバイェルは27戦全勝で、そのうち19勝がKOによるもの。一方のヒサもいまだ黒星はなく、アルバニア人ボクサーはプロ25戦すべてに勝利し、そのうち23試合を途中決着で終えている。