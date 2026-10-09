出場機会は多く、しかも内容もいい。ボカでは18試合で4ゴール3アシストを記録しており、全公式戦とセカンドチームでの成績を合計すると、36試合で13ゴール7アシストという数字になる。彼の名前がアルゼンチン国外でも知られ始めたのには、ある興味深い理由もある。というのも最近、クラブと代表をまたいで7日間で実に4試合に出場したのだ。この過密日程は、アルゼンチン代表でのボリビア戦でのデビューから始まり、その後ボカに戻ってウニオン・デ・サンタフェ戦に後半から出場して2ゴールをマーク。締めくくりはセレクシオンでのブルキナファソ、ベナンとの2試合だった。スカローニはすでに彼に夢中だ。「フローレスは非常にいいプレーをしているし、彼を大切にしていかなければならない。寄り添い、支えていく必要がある。彼もフランコ（マスタントゥオーノ）も若い選手で、私たちに喜びをもたらしてくれる」と語っている。





とはいえ、彼が若く、多くの試合をこなすだけのエネルギーを持っているのは当然とも言えるし、それは以前から変わらない。そう証言したのは、Oléの取材に応じた最初の指導者クリスティアン・ベニテスだ。彼はフローレスをサン・イシドロの地域クラブ、エル・ソルサルへ導いた人物でもある。「私の息子がボールを投げると、彼は5歳でオーバーヘッドキックをしていた。そして全部がゴールに飛んでいた。私はリーベル・プレートのファンだが、今はボカ・ジュニアーズの試合を見ている。どんな気持ちか想像してほしい。でも彼のために見ているんだ。今では彼のゴールにも喜んでいる。 私の家に入るボカのユニフォームは、彼のものだけだろうね」と冗談交じりに話した。





これほど急速かつ鮮烈な台頭を見せれば、この19歳に多くの海外クラブが注目するのも当然だ。現時点で選手の市場価値は800万ユーロとTransfermarkt に評価されているが、クラブでも代表でも今後さらに出場を重ねていけば、この額が上がっていくのは明らかだ。すでに代表の常連となっている。ボカとフローレスの契約はすぐに2029年まで延長され、契約解除条項は2000万ドルに設定されている。ただし、移籍がアルゼンチンの移籍市場閉幕後、あるいはその終盤に行われた場合は2500万ドルまで上昇する。トップチームの一員となって以降、ボカは16試合無敗を記録しており、そのため彼の状況はシーズン終了後にあらためて見直される可能性が高い。わずか数週間でこれほど大きな成長を見せたのなら、数カ月後にはどこまで到達しているのか想像もつかない。