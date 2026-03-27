ボカ・ジュニアーズの新星、ラウタロ・ディ・ロロとは？欧州移籍の可能性も

ボカ・ジュニアーズとの契約は2029年6月に満了する予定で、現在の市場価値は約800万～1000万ユーロとされており、アルゼンチンの選手代理会社「スクアドラ・マネジメント・デポルティーボ」が代理人を務めている。同社が代理人を務める選手の中に、セリエAの選手は一人もいない。 一方、ディ・ロロは家族のルーツによりイタリアのパスポートも保有しており、イタリアのクラブから具体的なオファーがあった場合、移籍がスムーズに進む可能性がある。アルゼンチン代表としてはユースレベルでのみプレーし、U-20代表まで昇格した（マスケラーノ監督率いる前回の同カテゴリーのワールドカップにも出場）。将来的にはリノ・ガットゥーゾ監督率いるイタリア代表にも招集される可能性がある。