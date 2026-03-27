アルゼンチンには、すでに欧州のトップクラブから何度も注目されている選手が一人いる。イングランドやスペインのいくつかのクラブがスカウトを派遣し、ボカ・ジュニアーズの試合で彼を直接視察している。彼はディフェンスの中心に位置し、誰一人として突破を許さない。 注目すべき名前は、2004年生まれでブエノスアイレス出身のラウタロ・ディ・ロロだ。彼は、ヨーロッパへの移籍を控えたアルゼンチンサッカー界の新たな逸材である。通常、注目を集めるのは攻撃的ミッドフィールダーや質の高いフォワード、ストライカーたちだが、今回はスポットライトが彼に当てられている。
AFP
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ボカ・ジュニアーズの新星、ラウタロ・ディ・ロロとは？欧州移籍の可能性も
ガゴの直感
元ボカ・ジュニアーズの監督フェルナンド・ガゴによってトップチームに昇格し、現在はクラウディオ・ウベダ監督率いるチームで不動のレギュラーとなっている。56歳のウベダ監督はアルゼンチンで豊富な経験を持ち、特にレーシング・クラブでの指導歴が長い。彼はフィジカルの強さを生かしたセンターバックで、タックルとヘディングに長けている。 個性とリーダーシップを兼ね備えた選手で、右利きだが左サイドでも問題なくプレーできる。コーナーキックの際に相手エリアに攻め上がると常に脅威となる。昨シーズンは3ゴールを挙げ、今シーズンも10試合強の出場で早くも1ゴールを記録している。
イタリアのパスポート
ボカ・ジュニアーズとの契約は2029年6月に満了する予定で、現在の市場価値は約800万～1000万ユーロとされており、アルゼンチンの選手代理会社「スクアドラ・マネジメント・デポルティーボ」が代理人を務めている。同社が代理人を務める選手の中に、セリエAの選手は一人もいない。 一方、ディ・ロロは家族のルーツによりイタリアのパスポートも保有しており、イタリアのクラブから具体的なオファーがあった場合、移籍がスムーズに進む可能性がある。アルゼンチン代表としてはユースレベルでのみプレーし、U-20代表まで昇格した（マスケラーノ監督率いる前回の同カテゴリーのワールドカップにも出場）。将来的にはリノ・ガットゥーゾ監督率いるイタリア代表にも招集される可能性がある。