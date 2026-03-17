ボヴェは復帰から1ヶ月後、ワトフォードでの初ゴールを決めた

エドアルドの体調不良とそれに続く恐怖の瞬間で記憶に残るあのフィオレンティーナ対インテルの試合から471日が経ち、ボヴェはゴールによる感動を取り戻した。喜び、熱狂。そして、ゴールを決めた直後にカーブの下へ駆け寄り、自ら求めたサポーターたちの抱擁。 このプレーは、右サイドを駆け上がったママドゥ・ドゥンビアの素晴らしいドリブルから始まった。彼はゴールライン際から右足でシュートを放ち、ボールはクロスバーを叩いてペナルティエリアの外へ。続いてマルコ・オラが強烈な左足シュートを放つも、これもまたクロスバーに阻まれ、ボールはゴールから数歩のところにいたボヴェの足元に転がり込んだ。ボヴェはそこでワトフォードでの初ゴールを決めた。