チャンピオンズリーグのラウンド16第2戦が行われたこの日、欧州の大会に出場していないイタリアのサポーターたちの視線（そして心）は、今夜第36節の延期試合が2試合行われたイングランド2部リーグ「チャンピオンシップ」へと向かった。 そのうちの1試合がワトフォード対レックサムで、ホームチームのベンチには元フィオレンティーナ、元ローマのエドアルド・ボヴェがいた。試合終盤に投入された2002年生まれのこのミッドフィールダーは、アディショナルタイムにイングランドでの初ゴールを決め、チームの3-1の勝利を決定づけた。
Getty Images Sport
翻訳者：
ボヴェは復帰から1ヶ月後、ワトフォードでの初ゴールを決めた
ボヴェのゴール
エドアルドの体調不良とそれに続く恐怖の瞬間で記憶に残るあのフィオレンティーナ対インテルの試合から471日が経ち、ボヴェはゴールによる感動を取り戻した。喜び、熱狂。そして、ゴールを決めた直後にカーブの下へ駆け寄り、自ら求めたサポーターたちの抱擁。 このプレーは、右サイドを駆け上がったママドゥ・ドゥンビアの素晴らしいドリブルから始まった。彼はゴールライン際から右足でシュートを放ち、ボールはクロスバーを叩いてペナルティエリアの外へ。続いてマルコ・オラが強烈な左足シュートを放つも、これもまたクロスバーに阻まれ、ボールはゴールから数歩のところにいたボヴェの足元に転がり込んだ。ボヴェはそこでワトフォードでの初ゴールを決めた。
ボヴェはもはやイタリアでプレーできない
規則上の理由により、ボヴェは今後イタリア国内のいかなる公式大会にも出場できなくなった。2024年12月1日、フィオレンティーナ対インテル戦において、同選手はピッチ上で体調不良を訴えた。その後の検査で、「トルシオーネ・デ・ポント」として知られる悪性心室性不整脈が判明し、 このため、彼には皮下型除細動器が埋め込まれ、これによりイタリアの公式大会では一切プレーできなくなり、代表チームでの出場も不可能となった。これはクリスティアン・エリクセンの状況と似ており、デンマーク人MFと同様に、ボヴェもまたイングランドで再出発することになった。
広告