ボヴェは復帰から1ヶ月後、ワトフォードでの初ゴールを決めた

エドアルドの体調不良とその後の恐怖の瞬間で記憶に残るあのフィオレンティーナ対インテルの試合から471日が経ち、ボヴェはゴールによる感動を取り戻した。喜び、熱狂。そして、ゴールを決めた直後にカーブの下へ駆け寄り、自ら求めたサポーターたちの抱擁。 このプレーは、右サイドをママドゥ・ドゥンビアが力強く駆け上がったところから始まった。ドゥンビアがゴールライン際から右足でシュートを放つと、ボールはクロスバーを叩いてペナルティエリアの外へ。続いてマルコ・オラが強烈な左足シュートを放つも、これもまたクロスバーを直撃。そのボールがボヴェの足元に転がり、ゴールからわずか数歩の距離で、彼はワトフォードでの初ゴールを決めた。