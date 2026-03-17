チャンピオンズリーグのラウンド16第2戦が行われたこの日、欧州の大会に出場していないイタリアのサポーターたちの視線（そして心）は、今夜第36節の延期試合が2試合行われたイングランド2部リーグ「チャンピオンシップ」へと向かった。 そのうちの1試合がワトフォード対レックサム戦であり、ホームチームのベンチには元フィオレンティーナ、元ローマのエドアルド・ボヴェがいた。試合終盤に投入された2002年生まれのこのミッドフィールダーは、アディショナルタイムにイングランドでの初ゴールを決め、チームの3-1の勝利を決定づけた。
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ボヴェは復帰から1ヶ月後、ワトフォードでの初ゴールを決めた
ボヴェのゴール
エドアルドの体調不良とその後の恐怖の瞬間で記憶に残るあのフィオレンティーナ対インテルの試合から471日が経ち、ボヴェはゴールによる感動を取り戻した。喜び、熱狂。そして、ゴールを決めた直後にカーブの下へ駆け寄り、自ら求めたサポーターたちの抱擁。 このプレーは、右サイドをママドゥ・ドゥンビアが力強く駆け上がったところから始まった。ドゥンビアがゴールライン際から右足でシュートを放つと、ボールはクロスバーを叩いてペナルティエリアの外へ。続いてマルコ・オラが強烈な左足シュートを放つも、これもまたクロスバーを直撃。そのボールがボヴェの足元に転がり、ゴールからわずか数歩の距離で、彼はワトフォードでの初ゴールを決めた。
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