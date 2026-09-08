Pressefoto Baumann
翻訳者：
ヘーネス監督がウンダブ批判を一蹴！ シュツットガルト指揮官、チャンピオンズリーグ初戦を前に主将を強く擁護
ヘーネス、主将ウンダフを強く擁護
VfBシュトゥットガルトのセバスティアン・ヘーネス監督は、ビキング・スタヴァンゲルとのチャンピオンズリーグ開幕戦を前に、主将デニズ・ウンダフを熱く擁護した。ウンダフは、シュトゥットガルトのブンデスリーガ開幕戦であるバイエルン・ミュンヘン戦と1.FCケルン戦で静かなパフォーマンスに終わったことを受け、メディアの厳しい視線にさらされていた。
ヘーネス監督はこうした否定的な報道をすぐに退け、クラブが欧州最高峰の大会にたどり着くうえでウンダフが果たした重要な役割を強調した。
「デニズ・ウンダフは、我々がチャンピオンズリーグで戦っている大きな理由の一つだ」とヘーネス監督は断言した。「誰もがそれを理解する必要がある」
- Getty Images Sport
指揮官が「壊滅的」なメディア報道を痛烈批判
ホッフェンハイムのホームであるMHPArenaで週半ばに行われる一戦を前に記者団に対応したヘーネス監督は、ドイツ代表FWが不振に陥っているとの見方を否定した。ウンダフがまだ最高の状態に達していない可能性は認めつつも、指揮官はチーム全体に対する彼の貢献は依然として極めて重要だと強調した。
ヘーネス監督はまた、ウンダフのリーダーシップと戦術理解の深さがチームにとって重要な武器だと強調した。
「一部報道が示唆するような壊滅的なプレーではなかった」とヘーネス監督は語った。「彼は我々のキャプテンであり、試合を信じられないほどうまく理解し、読める選手だ。彼は常に我々にとって価値のある存在だ」
ウンダフ、アキレス腱の問題を抱えながらもトレーニングを実施
ウンダヴはここ最近アキレス腱の問題を抱えていたが、ヘーネス監督は第1節を前に、このFWが問題なくトレーニングをこなしたと明かした。キャプテンも、シュトゥットガルトの1.FCケルン戦での4-1勝利をチームの他の選手たちとともに無傷で終えた。
ルカ・ジャケスとニコラス・ナルテイは全体練習復帰が近づいている一方、デニス・ザイメン、ダン＝アクセル・ザガドゥ、チアゴ・トマス、ジャスティン・ディールは引き続き離脱している。
シュトゥットガルトは、国内リーグですでに19試合を戦っている、試合勘十分のビキングFKと対戦する。
- Pressefoto Baumann
欧州での戦いに向けて高まる野心
ウンダフが万全の状態でチームをけん引するなか、ヘーネスはシュトゥットガルトの欧州舞台復帰に大きな期待を示した。指揮官は、ホームでの開幕戦をカンシュタットのファンにとって素晴らしい機会だと呼んだ。
ヘーネスはノルウェーの相手に対し、試合の主導権を握るために高いテンポを維持するようチームに求めた。
シュトゥットガルトは国内での戦いに戻る前に、リーグフェーズでまず力強い第一印象を残すことを目指している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。