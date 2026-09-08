VfBシュトゥットガルトのセバスティアン・ヘーネス監督は、ビキング・スタヴァンゲルとのチャンピオンズリーグ開幕戦を前に、主将デニズ・ウンダフを熱く擁護した。ウンダフは、シュトゥットガルトのブンデスリーガ開幕戦であるバイエルン・ミュンヘン戦と1.FCケルン戦で静かなパフォーマンスに終わったことを受け、メディアの厳しい視線にさらされていた。

ヘーネス監督はこうした否定的な報道をすぐに退け、クラブが欧州最高峰の大会にたどり着くうえでウンダフが果たした重要な役割を強調した。

「デニズ・ウンダフは、我々がチャンピオンズリーグで戦っている大きな理由の一つだ」とヘーネス監督は断言した。「誰もがそれを理解する必要がある」