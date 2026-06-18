ヘンリー、クリスティアーノ・ロナウドを痛烈批判：「得点すべきはチームだ。君じゃない」

「覚えておいてほしいのは、得点すべきはチームだということだ」とフランス人監督は2026年W杯ポルトガル代表初戦後に語った。「ある場面で彼はブルーノ・フェルナンデスのシュートコースに割り込んだ。 もし彼が、皆さんもご覧になったように、ゴール前（ペナルティエリア内）にポジションを取っていれば、相手は彼をマークし続けたはずだ。そうすれば、フェルナンデスが得点するのは簡単だった」





アンリは「これが今の彼の課題だ。9番としてプレーしているが、彼はかつて9番ではなく、そのように振る舞ってもいない。ポルトガルにふさわしい資質をもたらしていない」と結んだ。