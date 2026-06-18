ヘンリー、クリスティアーノ・ロナウドを痛烈批判：「得点すべきはチームだ。君じゃない」

コンゴ民主共和国との1-1の引き分け後、ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドは不振が批判されている。
中でも目立つのは、フランス代表とアーセナルのレジェンドで、現在はフォックス・ニュースのコメンテーターであるティエリ・アンリの指摘だ。
コンゴ民主共和国との1-1の引き分け後、ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドは不振が批判されている。
中でも目立つのは、フランス代表とアーセナルのレジェンドで、現在はフォックス・ニュースのコメンテーターであるティエリ・アンリの指摘だ。
「覚えておいてほしいのは、得点すべきはチームだということだ」とフランス人監督は2026年W杯ポルトガル代表初戦後に語った。「ある場面で彼はブルーノ・フェルナンデスのシュートコースに割り込んだ。 もし彼が、皆さんもご覧になったように、ゴール前（ペナルティエリア内）にポジションを取っていれば、相手は彼をマークし続けたはずだ。そうすれば、フェルナンデスが得点するのは簡単だった」
アンリは「これが今の彼の課題だ。9番としてプレーしているが、彼はかつて9番ではなく、そのように振る舞ってもいない。ポルトガルにふさわしい資質をもたらしていない」と結んだ。
イブラヒモビッチも同意見だ。「彼は判断を誤った。フォワードは通常、ディフェンダーを引きつけ、背後の味方のためにスペースを作るため、ファーポストからニアポストへ動くべきだ」。
一方、マンチェスター・ユナイテッドでCR7とチームメイトだったウェイン・ルーニーはこう語る。「それが彼のメンタリティだ。彼にとっては常に挑戦だ。何よりもまずポルトガル代表としてワールドカップを制したいと思うが、同時に得点王にもなりたいはずだ。彼はいつもそうやって取り組んできた」。