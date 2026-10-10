アロンソは、チェルシーがスタンフォード・ブリッジでボーンマスを粉砕した一戦で、新戦力が見せた往年を思わせるパフォーマンスを目の当たりにした。ホームデビューのヘンダーソンが主役となった。ブレントフォードを契約解除による双方合意の退団で離れ、この夏にフリー移籍でチェルシーへ加わった36歳のMFは、チェルシーと2年契約を締結。さっそく2分もかからずに存在感を示し、コール・パーマーとの鮮やかな連係からポストを叩いたボールを押し込んだ。さらに試合終盤には、見事なFKから5点目を決め、圧巻のパフォーマンスを締めくくった。

試合終了後、BBC『MOTD』の取材に応じたアロンソは、このイングランド人の努力する姿勢と、チェルシーの攻撃に加える多様性をすぐさま称賛した。MFの得点力について問われると、このスペイン人は「彼は代表ウィークの間、FKの練習を続けていた」と説明した。

Optaによると、36歳115日でヘンダーソンは、プレミアリーグの1試合で3点以上に直接関与したチェルシーの最年長選手となった。記録したのは2ゴール1アシスト。また、2022年4月に37歳でノリッジ戦で同様の記録を達成したクリスティアーノ・ロナウド以来、プレミアリーグでこの偉業を成し遂げた最年長選手でもある。