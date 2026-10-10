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「ヘンダーソンはFKを練習していた！」。チェルシー指揮官シャビ・アロンソ、ボーンマス戦勝利後に「良いパフォーマンス」を称賛し、新たな顔ぶれの中盤にも賛辞
アロンソ、ヘンダーソンの即効性ある影響を称賛
アロンソは、チェルシーがスタンフォード・ブリッジでボーンマスを粉砕した一戦で、新戦力が見せた往年を思わせるパフォーマンスを目の当たりにした。ホームデビューのヘンダーソンが主役となった。ブレントフォードを契約解除による双方合意の退団で離れ、この夏にフリー移籍でチェルシーへ加わった36歳のMFは、チェルシーと2年契約を締結。さっそく2分もかからずに存在感を示し、コール・パーマーとの鮮やかな連係からポストを叩いたボールを押し込んだ。さらに試合終盤には、見事なFKから5点目を決め、圧巻のパフォーマンスを締めくくった。
試合終了後、BBC『MOTD』の取材に応じたアロンソは、このイングランド人の努力する姿勢と、チェルシーの攻撃に加える多様性をすぐさま称賛した。MFの得点力について問われると、このスペイン人は「彼は代表ウィークの間、FKの練習を続けていた」と説明した。
Optaによると、36歳115日でヘンダーソンは、プレミアリーグの1試合で3点以上に直接関与したチェルシーの最年長選手となった。記録したのは2ゴール1アシスト。また、2022年4月に37歳でノリッジ戦で同様の記録を達成したクリスティアーノ・ロナウド以来、プレミアリーグでこの偉業を成し遂げた最年長選手でもある。
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強固な中盤の土台作り
この勝利は、ここ数週間なかなかリズムをつかめずにいたアロンソ監督のチームにとって、大きなメッセージとなるものだった。試合全体の流れを振り返ったアロンソ監督は、ボーンマスに一時的な希望を与えた守備のもろさが見えた数場面についても冷静な姿勢を崩さなかった。「クレージーな試合だったとは思わない。いくつかの局面があった。全体としてはしっかり試合をコントロールできていた。失点後には、試合がもっと接戦の形で終わっていてもおかしくない10分間があった。4点目は本当に重要だった。良いパフォーマンスであり、良い勝利だった」と語った。
個々の輝きだけでなく、アロンソ監督は新たに形成されつつある中盤のコンビネーションを特に高く評価し、ヘンダーソンの経験とモイセス・カイセドのエネルギーの組み合わせが、ボーンマスには対応しきれない土台を生み出したと強調した。「モイセス・カイセドがヘンドと並んでプレーする姿が見られた」とアロンソ監督は話し、このバランスこそがチームのパフォーマンス向上の大きな要因だと力説した。「通常、バランスが取れていて中盤が強ければ、チームはより良い状態になるものだ」
クリーンシート不足への対応
攻撃面では華々しさを見せたものの、チェルシーのプレミアリーグでのクリーンシートなしは1月から続いている。ボーンマスのエヴァニウソンのゴールは、依然としてトレーニンググラウンドで取り組むべき課題があることを改めて示したが、アロンソはその数字に気持ちを沈ませてはいない。
アロンソは、根深い守備の問題があるとの見方を一蹴し、今日のチームは相手を無失点に抑える寸前だったと指摘した。「その時は来る。今日は近かった。クリーンシートを伴う勝利は来る」と強調している。この勝利はチェルシーにとって4試合ぶりの白星となり、チームはトップ5に浮上。一方のボーンマスは得失点差で降格圏のすぐ外にとどまっている。
- Getty Images Sport
パーマーの長期的な将来が確保された
試合前の雰囲気は、コール・パーマーがクラブに長期的な将来を託し、2034年までの驚異的な新契約にサインしたという知らせを受け、すでに高揚していた。パーマーはその契約を祝うかのようにヘンダーソンの先制点をアシストし、チェルシーにおけるアロンソのプロジェクトの礎としての地位をさらに確かなものにした。
アロンソは、このような高い実力を持つタレントをキャリアの全盛期に引き留める重要性について、温かい言葉で語った。「コールのことをとてもうれしく思う。彼はトッププレーヤーだ。彼とは今後何年も一緒にいられる。将来、長年にわたって記憶されるような選手の一人になり得る」とこのスペイン人は述べた。
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