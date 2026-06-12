ヘルメットの裏側……死の淵から蘇り、ワールドカップの夢を追い続けるスターの物語

メキシコ代表は2026年ワールドカップ初戦で南アフリカを2-0で下し、大会初勝利。ライバルたちに「エル・トリ」が史上最もバランスの取れた布陣で自信をみなぎらせていることを示した。
その中心にいるのが、背番号9のベテランFWラウル・ヒメネスだ。189cmの身長を生かし、技術と精神の両面でチームを牽引する。
しかし彼の物語は、サッカーやゴール、タイトルだけではない。キャリアどころか命さえ危ぶまれた大けがから奇跡的に復帰し、その不屈の精神はスポーツ界で最も感動的なエピソードの一つとなっている。
メキシコ代表は2026年ワールドカップ初戦で南アフリカを2-0で下し、大会初勝利。ライバルたちに「エル・トリ」が史上最もバランスの取れた布陣で自信をみなぎらせていることを示した。
その中心にいるのが、背番号9のベテランFWラウル・ヒメネスだ。189cmの身長を生かし、技術と精神の両面でチームを牽引する。
しかし彼の物語は、サッカーやゴール、タイトルだけではない。キャリアどころか命さえ危ぶまれた大けがから奇跡的に復帰し、その不屈の精神はスポーツ界で最も感動的なエピソードの一つとなっている。
スペイン紙「マルカ」によると、これは2020年11月29日のプレミアリーグ、ウルヴァーハンプトン対アーセナル戦での出来事だった。
ペナルティエリア内のセットプレーで、ヒメネスがニアポストへ飛び込んだ際、空中戦でDFデビッド・ルイスと激しく衝突した。
メキシコ代表FWはピッチに倒れ込み、数分間動けなくなった。選手や観客が不安に包まれる中、医療スタッフが駆けつけ、緊急処置を施した。
状態は深刻で、担架で即座に病院へ運ばれた。試合は彼の容体よりも二の次となった。
医学検査の結果、この選手は頭蓋骨骨折と診断された。選手生命だけでなく命にも危険が及ぶ重傷だった。
事故から数年後、ヒメネスはBBCのドキュメンタリー『コード・レッド』で「あの瞬間はあまり覚えていない」と語った。
メキシコ人FWは「あのコーナーへ走った記憶はない」と衝突直前の状況を語った。
復帰の道は容易ではなかった。ヒメネスは数か月に及ぶ治療とリハビリ中、肉体的にも精神的にも大きな困難に直面した。
彼は「以前のパフォーマンスを取り戻し、最高の状態で競技に復帰する」という唯一の目標を掲げていた。
彼は以前のコメントで「以前のレベルに戻りたかっただけでなく、自分が以前よりも強くなったことを証明したかった」と語った。
チームメイトやスタッフ、サポーターの支援も大きかったと語り、困難な時期を乗り切る原動力になったと感謝を述べた。
8か月の集中トレーニングとリハビリを経て、彼は再びピッチに立った。ウルヴァーハンプトンのクロ・アレクサンドラ戦（親善試合）での復帰は、新たな章の始まりを告げるものだった。
ピッチに復帰して以来、ラウル・ヒメネスはヘッドガードを着用している。
このヘルメットは、負傷部位を保護し、試合中の接触によるリスクを軽減する予防措置だ。彼は以前、頭蓋骨に重傷を負っている。
やがてヘッドガードは医療器具から不屈の象徴へと変わった。彼が乗り越えた苦難と、最高レベルに復帰した軌跡をすべての人々に思い起こさせる。
ヒメネスは、圧倒的なフィジカルとオールラウンドなフォワードとしての能力で、ヨーロッパのピッチで輝かしいキャリアを築いてきた。
2011～2014年、メキシコ・アメリカで下部組織からトップチームへ昇格。
2014年にはアトレティコ・マドリードへ移籍し、2014-2015シーズンのスペイン・スーパーカップで優勝した。
2015年にはベンフィカ（ポルトガル）に移籍し、2018年まで在籍。リーグ2連覇とポルトガルカップ制覇に貢献した。
2018～2023年のウルヴァーハンプトン時代がキャリアの頂点で、プレミアリーグ屈指のストライカーとして活躍した。
2023年夏にはフルハムに移籍し、2026年6月30日までの契約でイングランドのトップレベルでプレーを続けている。
国際舞台でラウル・ヒメネスはメキシコ代表屈指のストライカーだ。代表127試合で46得点を挙げている。
2022年大会にも出場し、3試合で56分間プレーするなど経験は豊富だ。
現在、彼は2026年大会へ新たな野心を燃やす。母国を率い、メキシコの地から欧州の舞台まで歩んだキャリアで、 悲惨な怪我で途絶えかけたキャリアを再起させ、現代サッカーにおける不屈の象徴となった。