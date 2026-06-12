ヘルメットの裏側……死の淵から蘇り、ワールドカップの夢を追い続けるスターの物語

メキシコ代表は2026年ワールドカップ初戦で南アフリカを2-0で下し、大会初勝利。ライバルたちに「エル・トリ」が史上最もバランスの取れた布陣で自信をみなぎらせていることを示した。

その中心にいるのが、背番号9のベテランFWラウル・ヒメネスだ。189cmの身長を生かし、技術と精神の両面でチームを牽引する。

しかし彼の物語は、サッカーやゴール、タイトルだけではない。キャリアどころか命さえ危ぶまれた大けがから奇跡的に復帰し、その不屈の精神はスポーツ界で最も感動的なエピソードの一つとなっている。