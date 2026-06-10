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ヘルタ・ベルリンの若手ケネット・アイヒホルンは、リヴァプールとRBライプツィヒのオファーを拒否し、移籍金900万ユーロでバイエル・レバークーゼンへの移籍が合意間近だ。
レバークーゼンがアイヒホルンの獲得競争に勝利した
ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、レバークーゼンは契約解除条項900万ユーロを行使し、16歳の逸材アイヒホルンを獲得間近。彼はヘルタでの2.ブンデスリーガでの活躍で欧州屈指のMF候補に成長し、2031年までの契約でバイアレーナに加入する。
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強豪クラブは手ぶらで終わる
この10代選手に注目していた欧州の複数トップクラブは、大きな打撃を受けた。 プレミアリーグのリヴァプールとマンチェスター・シティも獲得を熱望し、将来の中核選手と期待していた。しかしアイヒホルンはドイツに残り、レバークーゼンのプロジェクトを選択。移籍決定前にはRBライプツィヒのオファーも断っていた。
ヘルタへの資金援助
2部リーグで苦戦するヘルタにとって、900万ユーロの移籍金は welcome だ。クラブは主力を残留させたいと考えていたが、移籍金の額と本人の希望で移籍は避けられなかった。 契約には成績連動ボーナスや将来的な売却手数料条項が含まれており、アイヒホルンがレバークーゼンで才能を開花させれば、ベルリンのクラブは追加の利益を得る。
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次は何があるのでしょうか？
長期契約でのアイヒホルン獲得は、レバークーゼンの本気度を示す。契約解除条項を行使し、市場相場より低額で才能を手に入れた。2026-27シーズン、6位に終わった昨季の雪辱を晴らすため、新天地で重要な役割が期待される。