2部リーグで苦戦するヘルタにとって、900万ユーロの移籍金は welcome だ。クラブは主力を残留させたいと考えていたが、移籍金の額と本人の希望で移籍は避けられなかった。 契約には成績連動ボーナスや将来的な売却手数料条項が含まれており、アイヒホルンがレバークーゼンで才能を開花させれば、ベルリンのクラブは追加の利益を得る。