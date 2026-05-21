ヘビーメタル級の「手榴弾」！ モハメド・サラーの発言がリヴァプールを揺るがす。退団間近のエジプト人スーパースターによる最新の爆弾発言に、マイケル・オーウェンが反応した。

アンフィールドで9年間プレーしたサラーは、プレミアリーグ2回、チャンピオンズリーグ1回制し、4度の得点王とPFA年間最優秀選手賞3回を獲得。しかし今、マージーサイドを去ろうとしています。

契約満了を12か月残しての退団が決定し、33歳のフォワードは欧州、MLS、サウジ・プロリーグからのオファーを検討している。

クラブ通算250得点を挙げ、現代のレジェンドとして去るが、最終シーズンは苦難の連続だった。2025年後半にベンチに降格したことで、彼はリヴァプールとコーチングスタッフを「犠牲にされた」と批判した。