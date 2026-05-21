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ヘビーメタル級の「手榴弾」！ モハメド・サラーの発言がリヴァプールを揺るがす。退団間近のエジプト人スーパースターによる最新の爆弾発言に、マイケル・オーウェンが反応した。
9年間で多くのタイトルを獲得したサラーがリヴァプールを去る
アンフィールドで9年間プレーしたサラーは、プレミアリーグ2回、チャンピオンズリーグ1回制し、4度の得点王とPFA年間最優秀選手賞3回を獲得。しかし今、マージーサイドを去ろうとしています。
契約満了を12か月残しての退団が決定し、33歳のフォワードは欧州、MLS、サウジ・プロリーグからのオファーを検討している。
クラブ通算250得点を挙げ、現代のレジェンドとして去るが、最終シーズンは苦難の連続だった。2025年後半にベンチに降格したことで、彼はリヴァプールとコーチングスタッフを「犠牲にされた」と批判した。
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スロットとリヴァプールのプレースタイルを考慮した布陣
その後、サラーはSNSにこう投稿した。「私はこのクラブが疑う人から信じる人へ、そしてチャンピオンへ変わるのを目撃した。それは努力の成果であり、私は常に全力を尽くしてきた。これほど誇らしいことはない。
「今シーズンまた負けたのは痛く、ファンにふさわしい結果ではなかった。相手が恐れる攻撃的なチーム、トロフィーを争うチームに戻ってほしい」
契約が残っているにもかかわらずこの発言をしたことで、サラーには多くの批判が寄せられている。しかし2025年夏に巨費を投じて補強しながらもプレミアリーグ優勝を逃し、今季5位に終わったチーム状況を見れば、彼の苛立ちは当然だ。
理解できるか、それとも役に立たないか？ オーウェンがサラーの激昂を分析する
サラーの今回の発言が「理解できる」か「不適切」かを問われた際、オンラインカジノ比較サイト「Casino.org」の英国アンバサダーで元リヴァプールFWのオーウェンはGOALにこう語った。「その両方だ。理解できるか？ できる。賛成か？ ああ。だが、自分が同じことを言うか？ いや。
「そこがポイントだ。彼の話す内容は正しいかもしれないが、公言するのは得策ではなかった。ファンは当然、より優れた選手、より良い結果、勝敗が安定するチームを求めている。
発言内容は正しいが、言うべきではなかった。
サラーの問題は、彼がめったに話さないことだ。しかし、一度口を開けば手榴弾を投下したようなインパクトがある。いつも話していればこれほど衝撃はなかっただろう。彼が何を言っても大きなニュースになる。それがクラブや監督への批判なら、事態は爆発的に悪化する。
「内容には全面的に賛成だ。だが、言うべきではなかった。誰の役にも立たない」
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サラーの振る舞いは、マンチェスター・ユナイテッド時代のロナウドに似ている。
リヴァプールのレジェンド、ジェイミー・キャラガーはサラーを「自己中心的」と批判し、アンフィールドを去る際の「爆弾発言」は驚きではないと語った。その態度は2022年にマンチェスター・ユナイテッドを強引に退団した「ポルトガルのGOAT」クリスティアーノ・ロナウドを想起させる。
オーウェンは、こうした発言は不必要な議論を生むだけで誰にも利益をもたらさないとの見解に同意する。それでもサラーの指摘には一理あり、リヴァプールの関係者は全員が、2026-27シーズンに向けてチーム全体のレベルアップが必要だと認識している。