ヘタフェの選手が、アトレティコ・マドリード戦で受けた不可解なレッドカードに抗議する際、相手の性器をつかむ意図はなかったと否定した

審判の報告書の内容は極めて厳しいものだったが、アブカルは接触に悪意や性的意図は一切なかったと断固として主張した。 試合直後にメディアの取材に応じた彼は、この一連の出来事は自身のフィジカルな守備スタイルに対する誤解に過ぎないと主張した。「レッドカードが出たからインタビューに応じている。あの部位に触れるつもりは全くなかった。試合中に接触はあったが、あそこを触ろうと思ったことは一度もない。誓って、あそこを触ろうとは考えていなかった」と彼は説明した。

このディフェンダーはさらに弁明を続け、対峙中に自分のポジションを守るために、単にストライカーの胴体に接触しようとしただけだと示唆した。「サッカーでよくあるように、彼に体当たりしたかっただけです。審判も見ていましたが、あそこを触るつもりはありませんでした。審判はそこでプレーを止めたが、ビデオを見れば分かる通り、私は彼の方さえ見ていません。 腹に触れたかったんだ。あの部位をつかむつもりは全くなかった」と、アブカルは弁明を続けた。