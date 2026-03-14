AFP
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ヘタフェの選手が、アトレティコ・マドリード戦で受けた不可解なレッドカードに抗議する際、相手の性器をつかむ意図はなかったと否定した
メトロポリターノでの物議を醸した退場処分
アトレティコ対ヘタフェの一戦は、アブカルとソルロットを巡る奇妙な一連の出来事が引き金となって激化しました。 プレーが中断した際、両選手がもみ合いになり、その結果、ヘタフェのディフェンダーがピッチに倒れ込んだ。しかし、VARによる確認の後、カメラ映像からアブカルがノルウェー人FWの股間を摘んだり掴んだりしていたことが判明し、ディフェンダーには即座にレッドカードが提示された一方、ソルロスは警告のみで済んだ。
主審のオルティス・アリアスは、公式試合報告書の中でこの出来事を冷静に分析した。彼は、ボールがプレー中ではない状況で相手選手の性器を摘んだとして、当該選手が退場処分となったと記している。この判定により、ヘタフェは試合の流れを取り戻すのに苦戦し、アトレティコがナウエル・モリーナのロングシュートにより最終的に1-0で勝利を収めるという、極めて厳しい状況に追い込まれた。
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アブカルは自身の無実を主張している
審判の報告書の内容は極めて厳しいものだったが、アブカルは接触に悪意や性的意図は一切なかったと断固として主張した。 試合直後にメディアの取材に応じた彼は、この一連の出来事は自身のフィジカルな守備スタイルに対する誤解に過ぎないと主張した。「レッドカードが出たからインタビューに応じている。あの部位に触れるつもりは全くなかった。試合中に接触はあったが、あそこを触ろうと思ったことは一度もない。誓って、あそこを触ろうとは考えていなかった」と彼は説明した。
このディフェンダーはさらに弁明を続け、対峙中に自分のポジションを守るために、単にストライカーの胴体に接触しようとしただけだと示唆した。「サッカーでよくあるように、彼に体当たりしたかっただけです。審判も見ていましたが、あそこを触るつもりはありませんでした。審判はそこでプレーを止めたが、ビデオを見れば分かる通り、私は彼の方さえ見ていません。 腹に触れたかったんだ。あの部位をつかむつもりは全くなかった」と、アブカルは弁明を続けた。
シメオネとVARの判定
アトレティコのディエゴ・シメオネ監督は試合後、タッチラインで繰り広げられた一連の出来事に、当初は自分さえも混乱していたことを認めた。アルゼンチン人監督は、審判団からの説明が当初は不明確で、ファウルが逆の判定だった可能性さえ示唆されていたことを明かした。「第4審判は、逆の判定だったと伝えてきた。 まだ映像は見ていないが、試合で起きた通りのことだった。主審がその判定を下したのだ」とアトレティコの指揮官は語った。
シメオネ監督は物議を醸したこの件についてはすぐに話題をそらし、激しい身体接触が繰り広げられた試合の中で、結果的に自チームに有利に働いた映像判定技術への信頼を強調した。退場処分については、そうした具体的な判断を下すためにVARが導入されている以上、コメントするつもりはないと述べた。また、ストライカーのソルロスがヘタフェの苛立ちの的となったため、2枚目のイエローカードを受けるリスクを避けるべく、最終的に彼を交代させた。
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ボルダラスが審判の判定に抗議
ヘタフェのホセ・ボルダラス監督は、物議を醸したレッドカードについて次のようにコメントした。「その場面を何度も見直したが、彼らは押し合いをしていた。サッカーではよくある光景だ。彼は相手を見ていなかった。率直に言って、彼が相手の股間をつかんだとは思えない。そんな理由で退場処分を受けた選手は見たことがない。 アランバリのプレーを検証しているのかと思った。その判定基準は到底理解できない。」
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