ヘタフェのアンヘル・トーレス会長、イングランド人ウインガーのジェイドン・サンチョ獲得に向けた驚きの交渉を認める

ヘタフェは今季屈指の大胆な補強を実現しようと、サンチョの獲得に動いている。ヘタフェはサンチョほどの実績を持つ選手にとって、従来の移籍先候補とは言えないかもしれない。それでも同クラブは、環境を変えて本来の調子を取り戻そうとするトップレベルの選手に、その機会を提供するクラブとして評判を築いてきた。ボルシア・ドルトムントの元スター選手をコリセウムに迎えるため、合意に達することができると確信している。

サンチョの獲得を目指す一方、ヘタフェはダニ・パレホを首都に呼び戻すための交渉も進めている。ビジャレアルの司令塔であるパレホは、ラ・リーガ史上でも屈指の安定した活躍を見せてきた選手と評価されており、ヘタフェの中盤に豊富な経験をもたらすだろう。