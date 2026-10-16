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ヘタフェのアンヘル・トーレス会長、イングランド人ウインガーのジェイドン・サンチョ獲得に向けた驚きの交渉を認める
マドリードの小クラブが野心的な選手獲得を画策
ヘタフェは今季屈指の大胆な補強を実現しようと、サンチョの獲得に動いている。ヘタフェはサンチョほどの実績を持つ選手にとって、従来の移籍先候補とは言えないかもしれない。それでも同クラブは、環境を変えて本来の調子を取り戻そうとするトップレベルの選手に、その機会を提供するクラブとして評判を築いてきた。ボルシア・ドルトムントの元スター選手をコリセウムに迎えるため、合意に達することができると確信している。
サンチョの獲得を目指す一方、ヘタフェはダニ・パレホを首都に呼び戻すための交渉も進めている。ビジャレアルの司令塔であるパレホは、ラ・リーガ史上でも屈指の安定した活躍を見せてきた選手と評価されており、ヘタフェの中盤に豊富な経験をもたらすだろう。
- AFP
トーレス、サンチョとパレホの同時獲得を明かす
トーレスは、チームがクラヨヴァでカンファレンスリーグの試合に臨む直前にこの情報を公表し、契約成立に向けた準備がすでに進んでいることを明らかにした。スペイン1部リーグで順位を上げたいマドリードを本拠地とするクラブにとって、強い意欲を示す発言だ。会長は、重要な交渉が大詰めを迎えており、今月末までにまとまる可能性があることを示唆した。
クラブの野心的な計画について、トーレスは現在交渉の対象となっている選手の名前を明かした。「3、4カ月前と同じように、サンチョと交渉している。パレホも選択肢の一つになり得る。これらの交渉をまとめるかどうかは、来週には明らかにできるはずだ」とヘタフェの会長は『モビスター・プラス』に語った。
サンチョの移籍を巡る金銭面の障壁
スペインのクラブからの関心は具体的なものだが、クラブの予算と選手の希望額には大きな開きがあり、交渉は難航している。サンチョは約400万ユーロの給与を求めて譲らないと報じられており、ヘタフェの規模のクラブにとっては巨額の投資となる。会長は、ラ・リーガの厳格な財務規制の下でクラブの長期的な持続可能性を損なわずに移籍を実現するため、独創的な資金面の解決策を模索している。
『AS』によると、トーレス会長はこれらの契約を実現するため、ダニ・カルバハルの獲得時に用いたものと同様の財務上の仕組みを活用する用意がある。会長自身による個人保証や資金面での支援を伴うものだ。ヘタフェはこうした会長個人による財務保証を活用し、資金面の隔たりを埋めるとともに、リーグ当局が課す選手登録要件を満たしたい考えだ。
- Getty Images Sport
キャリアの立て直しを模索するサンチョ
サンチョにとって、マドリードへの移籍は、苦しい数年間を経て自身の評価を立て直す重要な機会となる。26歳のサンチョは、ボルシア・ドルトムントでの全盛期以降、安定したパフォーマンスを発揮できず、最近も欧州の複数リーグへの移籍の可能性が実現に至らなかった。ホセ・ボルダラスのような要求の厳しい監督の下、攻撃の中心を担える場所を見つけることが、キャリアを再び軌道に乗せるきっかけになるかもしれない。
最近はフリーの立場にあったため、代理人がロシアのクラスノダールを含む複数のクラブにサンチョを売り込んだものの、契約には至らなかった。
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