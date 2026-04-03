ヘスス：ロナウドは自己中心的ではない…だからこそ、彼を休ませることにした

大勝したにもかかわらず、ジェズスはチームのパフォーマンスにおけるいくつかのマイナス面について懸念を隠さず、今後の段階で修正すべき点があると強調した。

ジェズスはコメントの中で次のように述べた。「我々にとって最も重要だったのは勝利を収めることであり、5-2という結果でそれを成し遂げた。しかし、相手は試合のいくつかの局面で我々を苦しめ、堅実な守備を見せ、優れたストライカーも擁していた。」

さらに、「最も大きなマイナス点は2失点したことであり、これは望ましくない。早急に修正しなければならない。しかし、全体的には正しい方向に進んでおり、一歩ずつ前進し続けている」と続けた。

ポルトガル人監督は守備のパフォーマンスについて触れ、「今日は守備面で、特にバックラインにおいてベストな状態ではなかった。マルティネスの不在が響き、チームのバランスに影響した」と説明した。

さらに、一部の選手の状況について言及し、次のように続けた。「シマカンはベストな状態ではなく、特に後半には疲労が明らかに見て取れた。そのため、彼を温存するために交代させることにした」。