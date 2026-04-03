ヘスス：ロナウドは自己中心的ではない…だからこそ、彼を休ませることにした

アル・ナスルの監督を務めるポルトガル人のジョルジェ・ジェズスは、金曜日の夜に行われたロシェン・プロリーグ第27節の試合で、アル・ナジュマに5-2の大勝を収めた後、注目を集めるコメントを発表した。彼は選手たちのパフォーマンスについて語り、この大勝の裏側を明かした。
この勝利により、アル・ナスルは勝ち点を70に伸ばし、ロシェン・リーグの首位を固め、ヒラルとの勝ち点差を一時的に6ポイントに広げた。
アル・ナスルの監督を務めるポルトガル人のジョルジェ・ジェズスは、金曜日の夜に行われたロシェン・プロリーグ第27節の試合で、アル・ナジュマに5-2の大勝を収めた後、注目を集めるコメントを発表した。彼は選手たちのパフォーマンスについて語り、この大勝の裏側を明かした。
この勝利により、アル・ナスルは勝ち点を70に伸ばし、ロシェン・リーグの首位を固め、ヒラルとの勝ち点差を一時的に6ポイントに広げた。
ジェズスは記者会見での発言で、同胞のクリスティアーノ・ロナウドを交代させた理由について次のように明かした。「クリスティアーノは直近の2試合に出場していなかったため、特に2点リードしていた状況下では、彼を休ませることを優先した。これにより、彼のコンディションをより適切に管理する機会が得られたのだ」。
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さらに、「もしスコアが同点だったら、間違いなく試合終了までプレーしていただろうが、状況が許したため、このタイミングで交代させた」と付け加えた。
ポルトガル人監督はロナウドのメンタリティを称賛し、次のように語った。「彼は非常に高いプロ意識を持っており、自己中心的な選手ではない。ハットトリックを狙ってピッチに残ることもできたが、チームの利益を優先し、休息を得るために交代することに同意した」
大勝したにもかかわらず、ジェズスはチームのパフォーマンスにおけるいくつかのマイナス面について懸念を隠さず、今後の段階で修正すべき点があると強調した。
ジェズスはコメントの中で次のように述べた。「我々にとって最も重要だったのは勝利を収めることであり、5-2という結果でそれを成し遂げた。しかし、相手は試合のいくつかの局面で我々を苦しめ、堅実な守備を見せ、優れたストライカーも擁していた。」
さらに、「最も大きなマイナス点は2失点したことであり、これは望ましくない。早急に修正しなければならない。しかし、全体的には正しい方向に進んでおり、一歩ずつ前進し続けている」と続けた。
ポルトガル人監督は守備のパフォーマンスについて触れ、「今日は守備面で、特にバックラインにおいてベストな状態ではなかった。マルティネスの不在が響き、チームのバランスに影響した」と説明した。
さらに、一部の選手の状況について言及し、次のように続けた。「シマカンはベストな状態ではなく、特に後半には疲労が明らかに見て取れた。そのため、彼を温存するために交代させることにした」。
ジョルジ・ジェズスはアル・ナスルのサポーターに向けて特別なメッセージを送り、チームを支える彼らの大きな役割を称え、「素晴らしい雰囲気でした。サポーターこそがチャンピオンチームを作り上げるのです。それが常に彼らに求められていることなのです」と語った。
さらに、「シーズンを通してこのサポートが続くことを期待している。それは我々の目標を達成し、タイトル争いへと前進するための重要な要素だからだ」と締めくくった。