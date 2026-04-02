ヘスス：サウジアラビア代表からオファーがあった…ワールドカップでの指揮について、私の考えはこうだ

アル・ナスの監督を務めるポルトガル人のジョルジェ・ジェズスは、フランス人のエルヴェ・レナール監督の後任として、2026年ワールドカップにおけるサウジアラビア代表の指揮を執ることについて、自身の見解を明らかにした。
最近、チームのパフォーマンスと成績が大幅に低下したことを受け、レナール監督に対する批判が高まる中、ワールドカップでのサウジアラビア代表監督としてジェズスの名が浮上している。
アル・ナスの監督を務めるポルトガル人のジョルジェ・ジェズスは、フランス人のエルヴェ・レナール監督の後任として、2026年ワールドカップにおけるサウジアラビア代表の指揮を執ることについて、自身の見解を明らかにした。
最近、チームのパフォーマンスと成績が大幅に低下したことを受け、レナール監督に対する批判が高まる中、ワールドカップでのサウジアラビア代表監督としてジェズスの名が浮上している。
記者会見で、ポルトガル人監督は、最近の不振を受けて、2026年ワールドカップにおけるサウジアラビア代表の将来についてどう見ているか問われた。
サウジアラビア紙「アル・シャルク・アル・アウツ」が伝えたところによると、ジェズスは次のように述べた。「私の見解では、私はサウジアラビアのサッカーをよく知っている。サウジアラビアの選手たちは、優れた監督たちのもとで、またトップ選手たちとの交流を通じて、著しく成長している。」
さらに、「サウジアラビア代表は以前より良くなっている。私の見解では、ワールドカップで良いパフォーマンスを見せるだろうが、優勝するのは難しいだろう」と付け加えた。
サウジアラビア代表のワールドカップでの指揮について、もし交渉があればという前提で問われたジェズスは、「サッカーに『もし』はない。現実がすべてだ」と述べた。
さらに、「2年前、サウジアラビア代表に招集されたが、（当時は）アル・ヒラルと契約していた。今は、アル・ナセルでのリーグ優勝に集中している」と続けた。
ジェズスは、国際試合の休止期間の直後に開催される、明日金曜日にアル・オウル・パーク・スタジアムでアル・ナジュマを迎え撃つロシェン・リーグ第27節の試合について言及した。
ポルトガル人監督は次のように語った。「試合への準備は、国際試合の休止期間中だけでなく、シーズン全体を通じて行ってきたものだ」。
さらに、「ここ最近は、他の選手たちが代表チームに招集されたため、10人の選手だけで練習してきました。明日は勝ちたいですし、残りは8つの決勝戦のような試合です」と続けた。
サウジリーグ優勝争いについて、彼は次のように述べた。「今後の試合でファンの皆様にはチームへのご声援をお願いしたい。優勝まであと一歩のところまで来ている。アル・ナスルは優勝争いから脱落してしまった」。
さらに彼は続けた。「最も重要なのは首位を守り抜くことだ。我々はリーグ最多得点を記録している。選手たちを万全な状態に保つ必要があり、怪我から遠ざかってほしい。今後数日間は試合が詰まっているため、全選手が必要だからだ」。
アル・ナスルは現在、67ポイントでサウジ・リーグの首位に立っており、2位のアル・ヒラルに3ポイント差をつけている。3位は62ポイントのアル・アハリだ。
負傷者について、ジェズスは次のように述べた。「今日は練習がある。（クリスティアーノ）ロナウドと（サディオ）マニは復帰する予定だ。（モハメド）シマカンは軽傷で、我々と共に練習に参加する。一方、（キングスレイ）クーマンは疲労を感じているため、今日の練習で状態を確認する」。
さらに彼は次のように続けた。「サミ・アルナジとアブドゥルマルク・アルジャベルは、長い間試合に出場していないため、当面の間は戦力として起用するのは難しい。彼らは来シーズンに向けてコンディションを整え、チームに貢献する必要がある」。
また、このポルトガル人監督は、同胞でありアル・ナセルに所属するジョアン・フェリックスを称賛し、シーズン開幕前に彼の獲得を強く推したことを明かした。
「ジョアン・フェリックスをよく知っており、選手としての価値やポテンシャルも理解している。だからこそ、クラブに彼を獲得するよう強く主張した。彼はリーグで最多のアシストを記録しているが、リーグ戦はまだ終わっていない」と彼は説明した。
また、ジーザス監督は、サウジアラビア人ウイングのアブドゥルラフマン・ガリーブが、今シーズン終了をもって契約満了となるにもかかわらず、これまでアル・ナスルとの契約を更新していない件について言及した。
彼は次のように締めくくった。「アブドゥルラフマン・グレイブの契約更新問題はクラブ経営陣との間での話だ。私としては、彼は現在も将来も重要な選手であり、我々は彼を大いに信頼している。しかし、金銭に関わることはすべて経営陣の判断に委ねられている。」