ヘスス：サウジアラビア代表からオファーがあった…ワールドカップでの指揮について、私の考えはこうだ

記者会見で、ポルトガル人監督は、最近の不振を受けて、2026年ワールドカップにおけるサウジアラビア代表の将来についてどう見ているか問われた。

サウジアラビア紙「アル・シャルク・アル・アウツ」が伝えたところによると、ジェズスは次のように述べた。「私の見解では、私はサウジアラビアのサッカーをよく知っている。サウジアラビアの選手たちは、優れた監督たちのもとで、またトップ選手たちとの交流を通じて、著しく成長している。」

さらに、「サウジアラビア代表は以前より良くなっている。私の見解では、ワールドカップで良いパフォーマンスを見せるだろうが、優勝するのは難しいだろう」と付け加えた。