AFP
翻訳者：
ヘイミル・ハルグリムソン監督、ボイコット騒動の中でイスラエルに快勝したアイルランド共和国代表の「誇らしい」選手たちをたたえ、批判派を非難
粘り強いアイルランド代表が応える
アイルランドはプリシュティナでのコソボ戦に0-1で敗れるという失望の結果から立ち直り、トロイ・パロット、アダム・アイダ、ジャック・モイランの前半のゴールによってデブレツェンでイスラエルを3-0で一蹴した。中立地開催のこの一戦は、GKバズヌの突然のキャンプ離脱を受けてアイルランド代表が4時間にわたる緊急会合を開いたことで、開催自体が不透明となっていた。最終的にはチーム内の投票で膠着状態が解消され、選手たちは広範なボイコット要求がある中でも試合を行うことを決めた。
- IPA Sport
指揮官が選手たちの精神的な強さを称賛
政治的な緊張をはらんだ一戦の後、ハルグリムソンは自チームに向けられた外部からの激しい批判に反論し、その論調の多くは一線を越えていたと強調した。
混乱した状況下で見せたチームの決意を称賛したハルグリムソンは、『RTE Sport』に対してこう語った。「苦しい時にこそ、リーダーが誰なのかが分かる。そういう時にこそ、人格が前に出る。彼らにとっては厳しい時期だったが、試合を見た誰もが、誇り高きアイルランド人たちが自分たちの国のために戦う姿を目にしたと思う。
「彼らがこれをどれほど大切に思っているかが示されたと思う。アイルランドのためにプレーすることだけでなく、難しい状況、準備も不十分な中で今夜しっかり結果を出そうとした。そうしたことをやってのけた彼らを、私はとても誇りに思う」
GKの離脱がチームキャンプの結束を高める
「地域で起きている残虐行為」への抗議としてバズヌが出場を拒否したことはロッカールームに衝撃を与えたが、ハルグリムソンは、この守護神に対して扉は今も大きく開かれていると明言した。
GKの姿勢とロッカールームの結束について問われたハルグリムソンは、こう語った。「ああ、それが2日前の意図だった。もちろん彼次第だ。試合直後に彼へメッセージを送ったし、彼は私たちの一員だ。彼は私たちとともに試合に勝ったし、私たちは彼の決断を支持した。今後も一緒にいてくれることを願っている。彼にとっては他の選手たちよりもつらいだろうが、彼は私たちのチームの一員であり、これからもそうだ」
その決断のタイミングが不安を生んだことを認めた指揮官は、さらにこう続けた。「私は、あのチームは再びひとつになれると思っている。明らかに問題だったのはタイミングだけで、彼がその決断を下したこと自体に私たちが反対していたわけではない。もちろん、もっと早い段階であればより簡単だったはずだ。普段は選手たちは常に同じ決断をともにしてきた。意見が割れたのはあれが初めてで、多くの人を居心地の悪い気持ちにさせた。最終的には、全員で結束し、試合を最後まで戦い抜くことを決めた」
- Inpho Photography
厳しいグループステージ日程では一貫性が求められる
デブレツェンでの勝負強い戦いぶりにより、アイルランドはグループでの目標をつなぎとめる争いにおいて、必要としていた大きな弾みを得た。ハルグリムソン監督率いるチームは次に、10月1日にダブリンで行われる木曜日のオーストリアとのホーム戦へと意識を切り替える。その3日後にはイスラエルとの再戦が、セルビアのバチュカ・トポラにある中立地TSCアレーナで控えている。
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