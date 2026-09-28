「地域で起きている残虐行為」への抗議としてバズヌが出場を拒否したことはロッカールームに衝撃を与えたが、ハルグリムソンは、この守護神に対して扉は今も大きく開かれていると明言した。

GKの姿勢とロッカールームの結束について問われたハルグリムソンは、こう語った。「ああ、それが2日前の意図だった。もちろん彼次第だ。試合直後に彼へメッセージを送ったし、彼は私たちの一員だ。彼は私たちとともに試合に勝ったし、私たちは彼の決断を支持した。今後も一緒にいてくれることを願っている。彼にとっては他の選手たちよりもつらいだろうが、彼は私たちのチームの一員であり、これからもそうだ」

その決断のタイミングが不安を生んだことを認めた指揮官は、さらにこう続けた。「私は、あのチームは再びひとつになれると思っている。明らかに問題だったのはタイミングだけで、彼がその決断を下したこと自体に私たちが反対していたわけではない。もちろん、もっと早い段階であればより簡単だったはずだ。普段は選手たちは常に同じ決断をともにしてきた。意見が割れたのはあれが初めてで、多くの人を居心地の悪い気持ちにさせた。最終的には、全員で結束し、試合を最後まで戦い抜くことを決めた」